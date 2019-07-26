Оголені красуні: кого і в яких позах знімав "слуга народу" Штепа

Кого і як фотографував Сергій Штепа від "Слуги народу" (колаж РБК-Україна / instagram.com/sergey_shtepa)

Найгарячіші і пікантні знімки, які робив нардеп від "Слуги народу" Сергій Штепа, - в матеріалі Styler

За результатами виборів у Раду пройшов Сергій Штепа від партії "Слуга народу", який переміг у парламентській гонці в 77-му окрузі в Запорізькій області. Він став відомий українцям після того, як виявилося, що до виборів він працював весільним фотографом.

У Раді 9 скликання Штепа планує працювати в комітеті з транспорту або в комітеті культури. При цьому, за словами новоспеченого нардепа, він продовжить фотографувати. Але робити це буде у вільний від прийняття законів час і тільки "для себе", і тільки "якісь красиві пейзажі". А от якщо хтось звернутися до нього з комерційним замовленням, то Сергій, звичайно ж, відмовиться.

Цікаво, що послуги Штепи коштували не так вже й дешево. Година його роботи до парламентських виборів коштувала 1600-1900 грн, а повний робочий день 8500-12000 грн. А знімав "слуга народу", до речі, не тільки весілля і "красиві пейзажі". Він не соромився фотографувати і оголених дівчат. Ми знайшли самі пікантні знімки, зроблені новим народним депутатом від партії Володимира Зеленського, і вирішили поділитися ними з вами.

Сергій Штепа - не тільки весільний фотограф (instagram.com/sergey_shtepa)

Досить часто Сергій Штепа ілюстрував гарячими фотографіями пости, в яких рекламував свої курси для фотографів-початківців.

Сергій Штепа учив починаючих фотографів (instagram.com/sergey_shtepa)

А цей знімок Штепа підписав з гумором: "Якщо кохана зрадила вас - це ще не привід для того, щоб лаятися вдома з дружиною".

У Сергія Штепи гарне почуття гумору (instagram.com/sergey_shtepa)

Для того, щоб зробити гарне фото, Сергію Штепі іноді доводилося прокидатися о 8-9 ранку, а часом і в 7:30, хоча він уже кілька років звик ставити будильник на 10.

Фото, зроблене Сергієм Штепой вранці (instagram.com/sergey_shtepa)

А це фото, опубліковане майбутнім парламентарієм у жовтні 2015 року, він багатозначно підписав такими словами: "А ми все намагаємося заскочити в поїзд, який стоїть у глухому куті".

Патріотичне фото від Сергія Штепи (instagram.com/sergey_shtepa)

Пізніше цією ж фотографією Сергій вітав усіх з Днем Незалежності і привертав увагу фоловерів до своїх політичних постів.

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