Результати виборів: до Ради пройдуть понад 80 діючих нардепів

По мажоритарних округах проходять 40 парламентарів, а від партій - 41 нардеп
Результати виборів до Верховної ради України: до парламенту проходить 81 чинний нардеп. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Центральної виборчої комісії та сайту ВР.
Так, в мажоритарних округах до ВР пройшли 40 парламентарів.
Зокрема, найбільше депутатів попереднього скликання (12) переобралося з "Блоку Петра Порошенка":
До нової Ради пройшла майже половина представників депутатської групи "Воля народу" - 8 чинних депутатів ВР:
До Ради пройшли також 5 нардепів з партії "Відродження":
Таку ж кількість парламентарів переобрали з фракції "Народний фронт":
Крім того, до парламенту пройшли четверо нардепів із фракції "Опозиційний блок":
Також у парламент нового скликання потрапили і шість позафракційних депутатів:
При цьому за списками партій до Верховної ради пройшов 41 чинний нардеп.
За списками партії "Батьківщина" пройшли 14 чинних депутатів ВР:
За списками партії "Опозиційна платформа "За життя" також пройшли 14 чинних парламентарів:
А від партії "Європейська солідарність" за списками пройшли 13 чинних нардепів:
Нагадаємо, за попередніми результатами виборів до ВР уже визначилися переможці на 199 округах, а також за підсумками обробки 100% протоколів встановлені партії, які проходять у парламент дев'ятого скликання. За даними обробки 100% протоколів, за партійними списками до парламенту проходять 5 партій: "Слуга народу" (43,16%) - 124 місця; "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%) - 37 місць; "Батьківщина" (8,18%) - 24 місця; "Європейська солідарність" (8,10%) - 23 місця; "Голос" (5,82%) - 17 місць.
Як писало РБК-Україна, згідно з даними ЦВК, серед переможців на округах 131 з 199 - представники партії "Слуга народу", від "Опозиційної плафторми - За життя" - шість кандидатів, від "Батьківщини" і "Євросолідарності" - по два, від "Голосу" - три. Ще 45 мажоритарників - самовисуванці, 6 - від "Опоблока", і по одному від "Свободи", "Самопомочі", "Єдиного центру" і партії "Біла Церква разом".