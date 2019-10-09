Астролог назвав знаки Зодіаку, життя яких повністю зміниться до кінця місяця

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Для яких знаків Зодіаку жовтень принесе довгоочікувані зміни - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 розповість, кого із знаків Зодіаку очікують грандіозні зміни вже до кінця жовтня. Відомий астролог Павло Глоба у своєму астрологічному прогнозі назвав трьох представників зодіакального кола, життя яких може круто повернутися в середині осені.

Зірки будуть допомагати цим знакам Зодіаку у різних сферах - любов, кар'єра, доленосні зустрічі і важливі рішення, які принесуть успіх.

Овен

Жовтень - відмінний час для цілеспрямованих Овнів, які в цьому місяці будуть оточені ареалом успішності. І навіть якщо ви запланували на жовтень подорож, ви не тільки відмінно відпочинете, але і з легкістю вирішите питання, що накопичилися, ділові - у тому числі. Крім того, самотніх Овнів в жовтні чекає цікаве знайомство, яке може перерости в щось більше.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Раки

Павло Глоба прогнозує цьому меланхолічному знаку важливі зміни. Тому Ракам слід тримати ніс по вітру. Адже будь-яка зустріч в цей осінній місяць може справити на ваше життя доленосний вплив. Для деяких Раків відкриються кар'єрні перспективи, а дехто зустріне любов, або знайде вірного друга.

Стрільці

Ці пестуни долі в жовтні можуть отримати від прихильних планет виконання заповітного бажання. При цьому воно здійсниться навіть бех особливих старань з боку Стрільців. Представників знаку у всіх сферах життя чекає успіх. Більш того, Стрільці отримають вигідну пропозицію, і навіть просунуться в кар'єрному зростанні.