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Слухайте і аналізуйте: знаки Зодіаку, яких чекає казкова удача

STYLERЖиття    04.10.2019 - 06:27
Слухайте і аналізуйте: знаки Зодіаку, яких чекає казкова удача
Гороскоп на жовтень 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким пощастить у найближчі дні

Астрологи рекомендують в найближчі дні бути активними, відкритими і цілеспрямованими, а також прислухатися до голосу розуму і поступатися в конфліктних ситуаціях. Емоції будуть не кращим порадником і тому їх варто тримати в узді. Більше - у гороскопі на жовтень 2019.

Тельці

Представникам цього знаку Зодіаку потрібно уважно слухати, аналізувати й поступатися – тоді гармонія буде забезпечена, як всередині, так і зовні. Вроджену впертість варто відкласти в сторону. Напролом діяти не варто, тільки мудрість і терпіння допоможе привернути удачу.

Слухайте і аналізуйте: знаки Зодіаку, яких чекає казкова удача

Гороскоп на жовтень - кого чекає удача (Колаж РБК-Україна)

Раки

Найближчі дні будуть розфарбовані в яскраві фарби і настрій буде відповідним – представники цього знака будуть яскраво одягатися і провокувати оточуючих. Проте будьте обережні – не всі друзі можуть схвалити таку поведінку, будьте м'якше.

Діва

Астрологи обіцяють, що представники цього знаку зможуть раптово відчути свій авторитет – колеги будуть прислухатися, діти будуть слухняними, а кохана людина визнає, що думка половинки – важлива.

Слухайте і аналізуйте: знаки Зодіаку, яких чекає казкова удача

Гороскоп на жовтень - кого чекає удача (Колаж РБК-Україна)

Терези

Для того, щоб досягти успіху представникам цього знаку Зодіаку потрібно докласти трохи зусиль. Варто зайнятися плануванням поїздки або відпустки. Якщо є можливість взяти додатковий вихідний – зробіть це.

Риби

Дні самостійних рішень, проте астрологи рекомендують не відмовлятися від допомоги близьких у тих справах, де це дійсно потрібно, так як не всі питання можна вирішити самостійно. Команда однодумців завжди справляється краще, ніж одна людина.

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