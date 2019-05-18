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Євробачення 2019: де і коли дивитися фінал

STYLERТелешоу    18.05.2019 - 08:00
Євробачення 2019: де і коли дивитися фінал
Євробачення 2019 (фото: eurovision.tv)

Фінал Євробачення 2019 Тель-Авіві пройде ввечері 18 травня

Пісенний конкурс Євробачення 2019 завершиться грандіозним фіналом 18 травня. О 22:00 за Києвом почнеться пряма трансляція шоу, на якому виступлять 26 учасників та запрошені зірки.

Де і коли дивитися фінал Євробачення 2019: онлайн-трансляція

Спостерігати за виступами конкурсантів онлайн і ходом підрахунку голосів у фіналі Євробачення 2019 українці зможуть в ефірі національних телеканалів.

  • У програмі телеканалів UA: Перший і UA: Культура трансляція конкурсу пройде з 22:00 18 травня до 02:00 19 травня.
  • Дивитися Євробачення 2019 онлайн також можна буде на СТБ з 22:00 18 травня.
  • Пряма трансляція і останні новини будуть доступні на онлайн-платформах Євробачення 2019 (канал YouTube, офіційний сайт конкурсу).

    Євробачення 2019Євробачення 2019 (фото: eurovision.tv)

    Фінал Євробачення: сюрпризи шоу

    У гранд-фіналі виступить переможниця минулого року Нетта Барзілай з новою піснею.

    Також 18 травня на сцену Євробачення вийде Dana International, яка принесла перемогу на конкурсі Ізраїлю в 1998 році.

    Переможці та найяскравіші учасники минулих років Кончіта Вурст, Елені Фуейра, Монс Сельмерлев виконають пісні одне одного. А українська зірка Вєрка Сердючка заспіває хіт "Toy" Нетти.

    А найголовнішим подарунком для глядачів шоу буде виступ Мадонни. Очікується, що в фіналі Євробачення зірка представить два яскравих номера.

    У фіналі Євробачення 18 травня виступить МадоннаУ фіналі Євробачення 18 травня виступить Мадонна (instagram.com/madonna)

    У 2019 виповнюється 30 років з моменту виходу пісні "Like A Prayer". На сцені Тель-Авіва Мадонна заспіває її в супроводі хору з 35 осіб. Також у фіналі Євробачення відбудеться презентація треку співачки "Future" спільно з репером Quavo.

    Учасники фіналу Євробачення 2019

    Путівки до фіналу конкурсу за результатами двох півфіналів отримали 20 конкурсантів. На правах торішнього переможця, відразу у фінал потрапив представник Ізраїлю Кобі Марімі.

    Також згідно з правилами Євробачення, представники країн "Великої п'ятірки" (Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія, Франція) завжди виступають безпосередньо у фінальній частині.

    Учасники фіналу Євробачення 2019 (youtube.com/Eurovision Song Contest)

    Після жеребкування було визначено порядок виходу конкурсантів на сцену:

    1. Мальта
    2. Албанія
    3. Чехія
    4. Німеччина
    5. Росія
    6. Данія
    7. Сан-Марино
    8. Північна Македонія
    9. Швеція
    10. Словенія
    11. Кіпр
    12. Нідерланди
    13. Греція
    14. Ізраїль
    15. Норвегія
    16. Великобританія
    17. Ісландія
    18. Естонія
    19. Білорусь
    20. Азербайджан
    21. Франція
    22. Італія
    23. Сербія
    24. Швейцарія
    25. Австралія
    26. Іспанія

    Нагадаємо, Сергій Притула жорстко пожартував над учасниками першого півфіналу Євробачення 2019 зі Словенії.

    Також раніше ми писали, що Філіп Кіркоров може очолити конкурс Євробачення. Це станеться в стом випадку, якщо латвійська партія "Нова згода" отримає мандати після виборів до Європарламенту.

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