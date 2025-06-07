Бех-Романчук взорвалась эмоциями, говоря о закулисье украинского спорта

Марина Бех-Романчук - о подготовке украинских спортсменов к международным соревнованиям

"Самое сложное то, что ты не имеешь возможности расслабиться, это постоянная психологическая нагрузка из-за событий в Украине. Ты все время волнуешься, что будет дальше, как это будет", - рассказала Марина.

Война кардинально изменила рутину спортсменов - от условий тренировок до организации выездов на международные соревнования.

"К психологическому состоянию добавляются сопутствующие проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Это и отключение света, и тяжелые тренировки, и изнурительные переезды, чтобы добраться до аэропортов", - делится легкоатлетка.

Последнее для спортсменов очень актуально, особенно, когда начинается сезон. Поэтому подготовка украинских спортсменов к соревнованиям, говорит Бех-Романчук, идет на неравных условиях с интернациональными атлетами.

Марина Бех-Романчук (фото: Новый канал)

Несмотря на эти вызовы, Марине, которая находится в браке с украинским пловцом и олимпийским чемпионом Михаилом Романчуком, удается сохранять равновесие между карьерой и семейными ценностями.

"Удается держать этот баланс уже восемь лет. Надеюсь, что и дальше так будет", - улыбается спортсменка.

Марина Бех-Романчук с любимым мужем (фото: Новый канал)