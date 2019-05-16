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Потяги будуть падати: скільки розтендерила скандальна Укрзалізниця

STYLERЖиття    16.05.2019 - 10:37
Потяги будуть падати: скільки розтендерила скандальна Укрзалізниця
Укрзалізниця знову у центрі уваги (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця вляпалась у новий скандал через закупівлі і сервіс

Укрзалізниця з початку 2019 року оприлюднила у системі ProZorro договори про закупівлю товарів і послуг на 4,31 млрд грн, що приблизно втричі менше від загальної суми договорів за аналогічний період 2018 року, яка становила 11,74 млрд грн. Про це йдеться у розслідуванні "Наші гроші". 

Повідомляється, що якщо відняти з цих сум регулярні закупівлі дизельного палива для тепловозів, то картина ще гірша. За чотири місяці поточного року без палива протендерили 1,47 млрд грн, за аналогічний період минулого року - 5,15 млрд грн. Тобто цього року закупівлі без палива учетверо менше від торішніх.

Загальна очікувана вартість оголошених тендерів за аналогічний період поточного та минулого років відрізняється приблизно вдвічі. Цього року вона складає 8,83 млрд грн, що удвічі менше від торішнього показника у 19,09 млрд грн за той же проміжок часу.

Потяги будуть падати: скільки розтендерила скандальна Укрзалізниця

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Як пише видання, раніше народний депутат Віталій Купрій повідомляв, що протягом останніх трьох років заплановані ремонти колії виконувались на 10-15% від плану або виконувались з застосуванням бракованих матеріалів, без дотримання вимог ГОСТу, що підтверджується матеріалами зареєстрованих кримінальних проваджень і проведених судових експертиз.

Більше 18 тис. км залізничної колії (без з окупованого Криму та Донбасу) побудовано із застосуванням клеми проміжного рейкового скріплення ГОСТ 22343-90/ДСТУ ГОСТ 22343:2017. Із них більше 5 тис. км залізничної колії знаходилось у аварійному стані. На початок 2019 року 8 500 км верхньої будівлі колії в стані протермінованого ремонту і майже 2000 км колій закриті для використання.

"Якою б не була генеральна причина цього провалу плану закупівель результат все одно буде один - ми будемо їздити на всі більш старіючих поїздах по дедалі небезпечнішим рейкам. Потяги будуть падати", - коментує на своїй Facebook-сторінці журналіст Юрій Ніколов.

Потяги будуть падати: скільки розтендерила скандальна УкрзалізницяСкриншот поста (facebook.com/Юрий Николов)

Зауважимо, що останнім часом Укрзалізниця все частіше обурює пасажирів. Так, нещодавно УЗ вкотре показала "високий сервіс". Журналіст Дмитро Левицький опублікував знімки, де пасажири, які купили квиток на останній вагон, повинні підійматися по сходах, перший щабель яких знаходиться дуже високо. При цьому туди ж потрібно затягувати важкі об'ємні сумки. Видертися у вагон потрібно встигнути за дві хвилини, адже саме стільки триває час зупинки. Подібне ставлення до пасажирів було зафіксовано журналістом на поїзді, що курсує по маршруту Лисичанськ - Ужгород, на станції Смородине.

Потяги будуть падати: скільки розтендерила скандальна Укрзалізниця

Укрзалізниця потрапила в скандал через посадку пасажирів (фото: facebook.com/d.lewitskiy)

А кілька днів тому Укрзалізниця жахнула українців умовами в потягах першого класу, якими можна доїхати до країн Європи. Враженнями від поїздки в "євровагоні" поділилася у Facebook активістка з Мелітополя Любов Грибовська, опублікувавши підтверджуючі фото. За словами пасажирки, перебувати в купе можна було тільки в лежачому положенні. При цьому, на третю полицю, яка також є повноцінним пасажирським місцем, ніхто з її попутників залізти так і не наважився.

 

"Євровагон" Укрзалізниці (фото: facebook.com/Lyubov Gribovskaya)

Раніше ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила у "гарячий" скандал.

Укрзалізниця потрапила в новий скандал: що сталося (відео) Навіть жахом не назвеш: Укрзалізниця потрапила в новий скандал
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