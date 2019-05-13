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Роздягайся - засмагай: Укрзалізниця потрапила у черговий скандал

STYLERЖиття    13.05.2019 - 10:24
Роздягайся - засмагай: Укрзалізниця потрапила у черговий скандал
Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: uz.gov.ua)

Укрзалізниця в черговий раз зганьбилася

Укрзалізниця оскандалилася через погане обслуговування в поїзді Ужгород-Київ. На жахливі умови поскаржився Bogdan Voyevodin у соціальній мережі Facebook на своїй сторінці.

"Пів на дев'яту вечора. Поїзд Ужгород-Київ, 235. У вагоні + 31. На питання, чого не відкриваються вікна, провідник відповів, що не сезон. Укрзалізниця, ви там взагалі тюкнулись?" - зазначено в пості.

Роздягайся - засмагай: Укрзалізниця потрапила у черговий скандалФото: (facebook.com/bogdan.voyevodin)

Користувачі обурилися, проте більшість навіть не здивувалися подібному ставленню, оскільки таке поводження з пасажирами стало звичним явищем:

  • Як зазвичай. Нічого нового.
  • Роздягайся - засмагай.
  • Адище. Цвяхами забито чи що?
  • Треба було взяти щось важке в руку, показати провідниці в бік скла і сказати, що ти цей сезон зараз відкриєш.
  • Тому я і не їжджу на поїздах.

Нагадаємо, 5 травня у Польщі вигнали близько 600 пасажирів поїзда Київ-Львів-Перемишль після кордону в Медиці. Людям з багажем довелося самостійно добиралися до Перемишля.

Раніше Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови у туалеті вагона.

Також ми писали, що в поїзді "Київ-Херсон" сталося ЧП. Пасажири відчули, що їх вагон почав наповнюватися димом.

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