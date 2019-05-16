Поезда будут падать: сколько растендерила скандальная Укрзализныця

Укрзализныця снова в центре внимания (фото: РБК-Украина)

Укрзализныця вляпалась в новый скандал из-за закупок и сервиса

Укрзализныця с начала 2019 года обнародовала в системе ProZorro договоры о закупке товаров и услуг на 4,31 млрд грн, что примерно втрое меньше от общей суммы договоров за аналогичный период 2018 года, которая составила 11,74 млрд грн. Об этом говорится в расследовании "Наші гроші".

Сообщается, что если вычесть из этих сумм регулярные закупки дизельного топлива для тепловозов, то картина еще хуже. За четыре месяца текущего года без топлива протендерили 1,47 млрд грн, за аналогичный период прошлого года - 5,15 млрд грн. То есть в этом году закупки без топлива в четыре раза меньше прошлогодних.

Общая ожидаемая стоимость объявленных тендеров за аналогичный период текущего и прошлого годов отличается примерно вдвое. В этом году она составляет 8,83 млрд грн, что вдвое меньше прошлогоднего показателя в 19,09 млрд грн за тот же промежуток времени.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как пишет издание, ранее народный депутат Виталий Куприй сообщал, что в течение последних трех лет запланированные ремонты путей выполнялись на 10-15% от плана или выполнялись с применением бракованных материалов, без соблюдения требований ГОСТа, что подтверждается материалами зарегистрированных уголовных производств и проводимых судебных экспертиз.

Более 18 тыс. км железнодорожной колеи (без оккупированного Крыма и Донбасса) построено с применением клеммы промежуточного рельсового скрепления по ГОСТ 22343-90/ГОСТ 22343:2017. Из них более 5 тыс. км железнодорожной колеи находилось в аварийном состоянии. На начало 2019 года 8 500 км верхнего строения пути в состоянии просроченного ремонта и почти 2000 км путей закрыты для использования.

"Какой бы ни была генеральная причина этого провала плана закупок результат все равно будет один - мы будем ездить на все более ветшающих поездах по все более опасным рельсам. Поезда будут падать", - комментирует на своей Facebook-странице журналист Юрий Николов.

Скриншот поста (facebook.com/Юрий Николов)

Заметим, что в последнее время Укрзализныця все чаще возмущает пассажиров. Так, недавно УЗ в очередной раз показала "высокий сервис". Журналист Дмитрий Левицкий опубликовал снимки, где пассажиры, которые купили билет на последний вагон, должны подниматься по лестнице, первая ступень которых находится очень высоко. При этом туда же нужно затягивать тяжелые емкие сумки. Вскарабкаться в вагон нужно успеть за две минуты, ведь именно столько длится время остановки. Подобное отношение к пассажирам было зафиксировано журналистом на поезде, что курсирует по маршруту Лисичанск - Ужгород, на станции Смородино.

"Укрзализныця" попала в скандал из-за посадки пассажиров (фото: facebook.com/d.lewitskiy)

А несколько дней назад Укрзализныця ужаснула украинцев условиями в поездах первого класса, которыми можно доехать до стран Европы. Впечатлениями от поездки в "евровагоне" поделилась в Facebook активистка из Мелитополя Любовь Грибовская, опубликовав подтверждающие фото. По словам пассажирки, находиться в купе можно было только в лежачем положении. При этом, на третью полку, которая также является полноценным пассажирским местом, никто из ее попутчиков залезть так и не решился.

"Евровагон" Укрзализныци (фото: facebook.com/Lyubov Gribovskaya)

Ранее мы писали о том, что Укрзализныця попала в "горячий" скандал.