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Як для скота: Укрзалізниця знову оскандалилася (фото)

STYLERЖиття    08.05.2019 - 07:39
Як для скота: Укрзалізниця знову оскандалилася (фото)
Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: РБК-Україна)

Укрзалізниця вкотре показала "високий сервіс"

Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови посадки пасажирів на останній вагон потяга. На перевізника поскаржився журналіст Дмитро Левицький у Facebook.

Дмитро опублікував знімки, на яких видно, що пасажири, які купили квиток на останній вагон, повинні підійматися по сходах, перший щабель яких знаходиться на досить великій висоті. При цьому туди ж потрібно затягувати важкі об'ємні сумки.

"Так виглядає посадка пасажирів останнього вагона. Спасибі Укрзалізниці за скотиняче ставлення до клієнтів! Подзвонив на гарячу лінію. Чекати від 2 до 14 днів відповіді", - написав Дмитро.

Але найцікавіше, що видертися у вагон потрібно встигнути за дві хвилини. Саме стільки триває час зупинки. Та й посадка здійснюється не з перону, оскільки це останній вагон, а посеред колії, яка засипана гравієм.

Як для скота: Укрзалізниця знову оскандалилася (фото)

Укрзалізниця потрапила в скандал через посадку пасажирів (скрін: facebook.com/d.lewitskiy)

Подібне ставлення до пасажирів було зафіксовано журналістом на поїзді 046Д Лисичанськ - Ужгород, на станції Смородине.

 

Укрзалізниця потрапила в скандал через посадку пасажирів (фото: facebook.com/d.lewitskiy)

Користувачі мережі шоковані подібним ставленням до пасажирів поїзда, які платять чималі гроші за квитки.

  • "Я б теж матюків нагнув всім! Це скотство!"
  • "Все тобі не так. Скажи пасибо, що вагони є";
  • "Сервіс на висоті..."
  • "У нас як завжди, все для людей..."
  • "Жах. Як для худоби".

Нагадаємо, Укрзалізниця нещодавно потрапила в скандал через протікання даху пасажирського вагона в поїзді №667 Луцьк - Чернівці.

До речі, 5 травня у Польщі вигнали близько 600 пасажирів поїзда Київ-Львів-Перемишль після кордону в Медиці. Людям з багажем довелося самостійно добиралися до Перемишля.

Раніше Укрзалізниця оскандалилася через жахливі умови у туалеті вагона.

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