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Укрзалізниця "вляпалася" в черговий скандал: що трапилося (відео)

STYLERЖиття    07.05.2019 - 10:35
Укрзалізниця "вляпалася" в черговий скандал: що трапилося (відео)
Укрзалізниця потрапила в скандал (фото: uz.gov.ua)

Укрзалізниця знову розчаровує пасажирів жахливими умовами у поїздах

Укрзалізниця оскандалилася через протікаючий дах пасажирського вагону в поїзді №667 Луцьк-Чернівці. На жахливі умови поскаржилася волонтер Іванелла Малчевська на своїй Facebook-сторінці.

За словами дівчини у вагоні було холодно і брудно, а зі стелі і вікон крапав дощ. При чому мокрими була не лише підлога, а й спальні місця, оплачені пасажирами.

До слова, це вже не перший випадок, коли пасажири Укрзалізниці скаржаться на дощ у вагоні.

"Моє 49 місце і верхнє над ним - 50 - були мокрющі, а до вечора - на них вже сформувалися калюжі (на підлозі, до речі, теж були калюжі)", - скаржиться волонтер.

 

Укрзалізниця потрапила в скандал через дощ у вагоні (фото: facebook.com/ivanelllaa)

Іванелла поскаржилася провідниці, на що та запропонувала дівчині "переселитися" на перше бокове місце, "де, зазвичай, стоять якісь незрозумілі мішки".

Укрзалізниця потрапила в скандал через дощ у вагоні (відео: facebook.com/ivanelllaa)

"Я виспалась, змерзла, але хоч на голову не крапало", - пише Іванелла.

Нагадаємо, 5 травня у Польщі вигнали близько 600 пасажирів поїзда Київ-Львів-Перемишль після кордону в Медиці. Людям з багажем довелося самостійно добиралися до Перемишля.

Раніше Укрзалізниця потрапила в скандал через жахливі умови у туалеті вагона.

Також ми писали, що в поїзді "Київ-Херсон" сталася НП. Пасажири відчули, що їх вагон почав наповнюватися димом.

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