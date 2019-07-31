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Із серпнем прийде похолодання: українцям дали невтішний прогноз

STYLERЖиття    31.07.2019 - 12:15
Із серпнем прийде похолодання: українцям дали невтішний прогноз
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Синоптик розповіла про погоду у перший день серпня

Погода в Україні у четвер, 1 серпня, буде прохолоднішою - новий місяць розпочнеться з подальшим зниженням температури повітря. Однак день пройде майже без опадів - незначні дощі очікуються лише у північних областях та в Карпатському регіоні. Про це розповіла відомий синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Завтра протягом дня в Україні в середньому прогнозується від +22 до +26 градусів.

У Чернігівській, Харківській та Сумській областях стовпчики термометрів показуватимуть близько +17... +22 градуси.

Із серпнем прийде похолодання: українцям дали невтішний прогноз

Ілюстративне фото: Дощ (РБК-Україна)

На Півдні та на Закарпатті поки ще збережеться тепла погода - температура повітря становитиме від +25 до +29 градусів.

Діденко зазначає, що 1 серпня буде багато сонця.

У столиці в четвер буде свіжа погода, мінлива хмарність та дощ. У Києві стовпчики термометрів покажуть вдень близько +20... +22 градусів.

"Сьогоднішній рвучкий вітер завтра вщухне, надалі незначне потепління, до +25 градусів, чергуватиметься із невеликими похолоданнями, до +22 градусів. Так що найближчим часом не перегріємося. Липень, ти був молодець!" - йдеться в повідомленні синоптика.

Із серпнем прийде похолодання: українцям дали невтішний прогноз

Метеокарта на 1 серпня (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Як повідомлялося раніше, нещодавно синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця літа.

Також ми писали про те, що на початку серпня українці зіткнуться із сильними геомагнітними коливаннями.

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