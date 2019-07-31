С августом придет похолодание: украинцам дали неутешительный прогноз

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Синоптик рассказала о погоде в первый день августа

Погода в Украине в четверг, 1 августа, будет прохладней - новый месяц начнется с последующим снижением температуры воздуха. Однако день пройдет почти без осадков - незначительные дожди ожидаются только в северных областях и в Карпатском регионе. Об этом рассказала известный синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Завтра в течение дня в Украине в среднем прогнозируется от +22 до +26 градусов.

В Черниговской, Харьковской и Сумской областях столбики термометров покажут около +17... +22 градуса.

Иллюстративное фото: Дождь (РБК-Украина)

На Юге и на Закарпатье пока еще сохранится теплая погода - температура воздуха составит от +25 до +29 градусов.

Диденко отмечает, что 1 августа будет много солнца.

В столице в четверг будет свежая погода, переменная облачность и дождь. В Киеве столбики термометров покажут в дневное время около +20... +22 градусов.

"Сегодняшний порывистый ветер завтра утихнет, в дальнейшем незначительное потепление, до +25 градусов, чередоваться с небольшими похолоданиями, до +22 градусов... Так что в ближайшее время не перегреемся. Июль, ты был молодец!" - говорится в сообщении синоптика.

Метеокарта на 1 августа (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Как сообщалось ранее, недавно синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца лета.

Также мы писали о том, что в начале августа украинцы столкнутся с сильными геомагнитными волнениями.