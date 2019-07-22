Магнітні бурі у серпні: українців попередили про важкі дні

Магнітні бурі (фото: колаж РБК-Україна)

Експерти розповіли, коли будуть магнітні бурі і як себе захистити

В останній місяць літа українці не зіткнутися з сильними магнітними бурями, але на початку серпня будуть два дні з сильними геомагнітними збуреннями. Про це свідчать дані Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

Експерти радять, що до свого здоров'я слід прислухатися 5 і 6 серпня. Але потрібно пам'ятати, що космічна погода може різко змінитися. Останнім часом сама потужна магнітна буря сталася 14 травня. При цьому експерти прогнозували 1 рівень бурі (слабка буря), але на ділі вона перевищила 3 рівень (сильна буря).

Магнітні бурі (фото: скріншот)

Як магнітна буря впливає на людину

Погана космічна погода може викликати у людей, які дуже чутливі до магнітних бур, нездужання, головний біль. Крім того, у людей може скакати тиск, можуть бути проблеми зі сном а також інші негативні стани.

У період магнітних збурень частішають випадки інфарктів, інсультів і гіпертонічних кризів.

У зоні ризику вагітні жінки, маленькі діти і літні люди. Також можуть страждати люди з психічними розладами, оскільки у них може початися загострення.

Магнітні бурі (ілюстративне фото: pixabay.com)

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Необхідно уникати стресів і сильних емоційних і фізичних навантажень. Потрібно більше проводити час на вулиці і пити воду. Також необхідно дати своєму організму добре відпочити, тому експерти радять спати не менше 8 годин.

Крім того, щоб краще себе почувати, в ці дні краще всього відмовитися від алкоголю і кави, та не переїдати. Також варто менше перебувати на сонці.

Нагадаємо, що астролог розповів про те, хто стане прем'єром і якою буде коаліція.

Раніше повідомлялося про те, що засновниця Міжнародного центру астрології і розвитку свідомості ASTRA Вергелес Анна дала неприємний прогноз щодо парламентських виборів.