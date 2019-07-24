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Вихідні в серпні: скільки будуть відпочивати українці

STYLERЖиття    24.07.2019 - 07:31
Вихідні в серпні: скільки будуть відпочивати українці
Вихідні в серпні (Колаж РБК-Україна)

Українці отримають приємний сюрприз в кінці серпня

Вихідні в серпні 2019. Серпень традиційно місяць відпусток, але багато хто встиг відпочити вже в червні і липні, так як дозволяла погода. Однак у серпні українців чекає ще один сюрприз – додатковий вихідний на День Незалежності. Таким чином вийде довгий вікенд, який можна буде використати, щоб захопити трохи літнього сонця.

Всього в серпні буде 21 робочий день і 10 вихідних. Крім звичайних вихідних в суботу і неділю, додається також ще понеділок, 26 серпня, так як День Незалежності потрапляє на суботу і святковий вихідний переноситься. 23 серпня, у п'ятницю, пропонується скоротити робочий день на одну годину.

Відповідно, 24 серпня, 25 серпня і 26 серпня – стануть вихідними днями.

Вихідні в серпні: скільки будуть відпочивати українціКалендар на серпень

Також додатковий вихідний можуть отримати школярі, так як 1 вересня випадає на неділю і школи скоріше за все перенесуть перший навчальний день на понеділок, 2 вересня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що президент Володимир Зеленський анонсував, що у 2019 році День Незалежності буде проведено у новому форматі і планується скасувати традиційний парад, а всі кошти направити на премії військовим.

А також розповідали про те, що експерти дали несподіваний прогноз по курсу долара після парламентських виборів.

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