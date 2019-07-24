Новий роман вже цього літа: астролог назвав щасливчиків на любовному фронті

Фото: колаж РБК-Україна

Яким знакам Зодіаку зірки обіцяють амурні звершення влітку йдеться в прогнозі від Павла Глоби

Гороскоп любові та стосунків на літо 2019 для всіх знаків Зодіаку від відомого астролога Павла Глоби підкаже, хто зможе зустріти свою другу половинку або ж вдихнути у вже існуючий роман більше пристрасті. Амурні питання безперечно у кожного вирішуються індивідуально, однак зірки та розташування планет іноді здатні створювати дуже вдалі умови для дій та підштовхувати в потрібному напрямку. Особливо тих, хто не проти підказок.

Астролог виокремив кілька знаків Зодіаку, кому зірки особливо прихильні в справах кожання цього літа. Згідно з його прогнозом, щасливчиками стали Овни, Діви й Терези.

Гороскоп любові для Овна на літо 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Овен

Для народжених під сузір'ям Овна літній період 2019 року є особливо вдалим на амурному фронті. Головне, радить астролог, якщо ви ще в пошуку тривалих стосунків, не намагатися форсувати події та не фліртувати "наліво і направо", що тільки здатне відлякати другу половинку. Намагайтеся просто бути собою, щоб у властивих Овнам стійкості та цілеспрямованості легше було б розгледіти основну запоруку міцних стосунків - надійність, а значить і вірність. Після закінчення "сезону" ретроградного Меркурія особлива енергетика Овнів, ніби магніт, здатна притягувати людей і розпалювати до вас інтерес - і тут важливо не прогавити знаки уваги зі сторони та проявляти відкритість, а особистий шарм і чарівливість посилить сприятливе враження про вас.

Також зірки у другій половині серпня обіцяють Овнам несподівані і приємні зустрічі, тому не варто відмовлятися від ліпшої можливості відправитися у відпустку або на відпочинок - тут і нові обличчя, і релакс перед осіннім насиченим працею періодом. Якщо ж на роботі вас не відпускають "розвіятися", то просто більше виходите у світ і шукайте нові знайомства. Є особливо високі шанси зустріти вересень, вже зав'язавши стосунки із близькою людиною.

Гороскоп любові для Діви на літо 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Діва

У Дів літо 2019 року прогнозується бурливим і пристрасним, зірки обіцяють від серпня море позитивних емоцій на любовному поприщі. Для початку роману у народжених під цим знаком Зодіаку ширше відкривається "вікно можливостей", тому самотнім варто підготуватися до найкращої самопрезентації та більше приділяти увагу власній зовнішності, бути у формі - адже зустрічають по одягу.

Астролог радить також тим Дівам, у яких вже є пара, бути готовими до серйозних пропозицій або до переходу стосунків на інший рівень.

Гороскоп любові для Терезів на літо 2019 (Фото: колаж РБК-Україна)

Терези

Для представників знаку Зодіаку Терези цей літній період повинен стати дуже вдалим у сфері любовних стосунків. Зірки обіцяють тим, хто ще не зустрів собі пари або раніше розлучився зі своєю другою половинкою, нарешті розвернутися в потрібному напрямку та знайти її. Ну а тим Терезам, у яких кохана людина вже є, астролог говорить про високу ймовірність емоційно сплеску в серпні - іншими словами можна роздути справжнє полум'я запаленого вогника кохання.

Почати новий роман вже до закінчення літа або зміцнити існуючий допоможе природне для Терезів вміння знаходити гармонію у спірних питаннях, чимось жертвувати інший раз, але неодмінно отримувати від цього вигоду і навіть більше бонусів. Вроджена виваженість Терезів та неконфліктність притягує інших людей і надає їм відчуття впевненості - а це відмінний "двигун" для зміцнення стосунків, адже бути поруч з такими людьми завжди приємно.

Як повідомлялося раніше, астролог Павло Глоба склав гороскоп успіху на серпень 2019 для всіх знаків Зодіаку і розповів, кому не пощастить в останній місяць літа.

Також ми писали, що астролог Павло Глоба дав прогноз на серпень 2019 року і назвав кілька знаків, для яких серпень може стати відліком до нового і щасливого життя.