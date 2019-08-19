Гороскоп на тиждень: важлива порада від астролога всім знакам Зодіаку

Гороскоп з 19 по 25 серпня для всіх знаків Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Астролог розповіла, що потрібно робити всім знакам Зодіаку цього тижня - з 19 по 25 серпня

Гороскоп з 19 по 25 серпня 2019 року для всіх знаків Зодіаку склала відомий астролог Тетяна Борщ. Фахівець розповіла, які дні на цьому тижні краще всього підійдуть для шопінгу, коли краще відмовитися від походів до косметологів і лікарям. Крім того, астролог розповіла, чому представникам абсолютно всіх знаків Зодіаку слід бути гранично обережними у своїх висловлюваннях, особливо, при спілкуванні з близькими людьми і родичами.

На своїх сторінках у соціальних мережах астролог повідомила, що поточний тиждень - з 19 по 25 серпня пройде при світлі спадною місяця. За словами експерта, найкращими днями на цьому тижні будуть понеділок (19 серпня) та вівторок (20 серпня).

В середу (21 серпня) багатьом знакам Зодіаку слід бути готовими до несподіваних новин. Також ввечері цього дня велика ймовірність несподіваної зустрічі.

Гороскоп з 19 по 25 серпня для всіх знаків Зодіаку (колаж РБК-Україна)

Вихідні (24 і 25 серпня) будуть досить складними. У недружніх сім'ях, попереджає астролог, може спалахнути несподівана сварка.

Також Тетяна Борщ додала, що на цьому тижні для косметичних процедур відмінно підходить понеділок (19 серпня), вівторок (20 серпня), перша половина середи (21 серпня) та четвер (22 серпня).

А якщо ви вирішили відправитися за великими покупками на цьому тижні, то найкраще це робити в п'ятницю (23 серпня). В інші дні, особливо на вихідних, від шопінгу краще відмовитися.

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