ДБР та ГПУ домовились про передачу справ Майдану

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Комісія по справам Майдану розпочне роботу з 1 листопада 2019 року

У центральному апараті Державного бюро розслідувань (ДБР) буде створено окремий підрозділ по справам Майдану. Про це йшлося на спільній нараді директора ДБР Романа Труби та генерального прокурора Руслана Рябошапки, повідомляє прес-служба ДБР.

Труба вважає, що потрібно інтегрувати слідчих ГПУ, які працювали над справами Майдану до нового підрозділу ДБР.

"Створення окремого структурного підрозділу в ДБР - найбільш оптимальний спосіб реалізації цього завдання", - зазначив він.

Як зазначається, комісія розпочне роботу з 1 листопада 2019 року. Водночас, Труба звернув увагу на необхідність якнайшвидшого ухвалення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань", які, у тому числі, стосуватимуться збільшення чисельності працівників ДБР.

"Вже сьогодні на одного слідчого приходиться по 100 проваджень. Змінами до закону прибирається гранична чисельність працівників, за рахунок чого ми зможемо посилити слідчі та оперативні підрозділи", - підкреслив Труба.

Нагадаємо, нещодавно Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву.

Зазначимо, у ГПУ створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках.