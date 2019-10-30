ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР та ГПУ домовились про передачу справ Майдану

Новини » Політика    30.10.2019 - 14:52
ДБР та ГПУ домовились про передачу справ Майдану
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Комісія по справам Майдану розпочне роботу з 1 листопада 2019 року

У центральному апараті Державного бюро розслідувань (ДБР) буде створено окремий підрозділ по справам Майдану. Про це йшлося на спільній нараді директора ДБР Романа Труби та генерального прокурора Руслана Рябошапки, повідомляє прес-служба ДБР.

Труба вважає, що потрібно інтегрувати слідчих ГПУ, які працювали над справами Майдану до нового підрозділу ДБР.

"Створення окремого структурного підрозділу в ДБР - найбільш оптимальний спосіб реалізації цього завдання", - зазначив він.

Як зазначається, комісія розпочне роботу з 1 листопада 2019 року. Водночас, Труба звернув увагу на необхідність якнайшвидшого ухвалення змін до закону України "Про Державне бюро розслідувань", які, у тому числі, стосуватимуться збільшення чисельності працівників ДБР.

"Вже сьогодні на одного слідчого приходиться по 100 проваджень. Змінами до закону прибирається гранична чисельність працівників, за рахунок чого ми зможемо посилити слідчі та оперативні підрозділи", - підкреслив Труба.

Нагадаємо, нещодавно Шевченківський суд Києва пом'якшив міру запобіжного заходу обвинуваченому в організації і здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані під час Революції Гідності екс-голові Служби безпеки України у Києві та області Олександру Щеголєву.

Зазначимо, у ГПУ створили Департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєні на Майдані в 2013-2014 роках.

Рябошапка призначив главу департаменту у справах Майдану Рада відхилила 2 проекти щодо уточнення вимог до кандидатів на посаду генпрокурора
Новини України ДБРГПУМайдан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся