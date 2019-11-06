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ГПУ почала розслідування щодо втрати матеріалів по справах Майдану

Новини » Політика     06.11.2019 - 15:18
ГПУ почала розслідування щодо втрати матеріалів по справах Майдану
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У ГПУ проводиться перевірка після оприлюдненої в ЗМІ інформації

У Генеральній прокуратурі України почалося службове розслідування можливої втрати матеріалів у справах Майдану. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ.

Повідомляється, що за погодженням з генпрокурором Русланом Рябошапкою почалося службове розслідування для перевірки обставин можливої втрати окремих матеріалів кримінальної справи з розслідування вбивств 18-20 лютого 2014 року під час Майдану. Також повідомляється, що перевірка ініційована після поширення відповідної інформації у ЗМІ.

Відзначимо, до цього директор Держбюро розслідувань Роман Труба заявляв про те, що Управління спецрозслідувань ГПУ "втратило" два томи справи Майдану.

У ГПУ наголошують, що раніше заступник генпрокурора Віктор Чумак очолив інвентаризаційну комісію, яка з 11 листопада почне перевірку матеріалів кримінальних проваджень про злочини, пов'язані з масовими протестами в 2013-2014 роках.

Нагадаємо, раніше ГПУ анонсувала формування групи з аудиту справ Майдану.

А в кінці жовтня Рябошапка призначив Віктора Мисяка керівником Департаменту процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини на Майдані.

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