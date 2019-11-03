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Горбатюк заявив, що Богдан хотів припинити розслідування справ по Майдану і Януковичу

Новини » Політика     03.11.2019 - 21:36
Горбатюк заявив, що Богдан хотів припинити розслідування справ по Майдану і Януковичу
Фото: Андрій Богдан (РБК-Україна)

За словами Горбатюка, Богдан хотів припинити розслідування злочинів під час Революції Гідності і злочини Віктора Януковича та його оточення

Голова Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Богдан хотів припинити розслідування злочинів під час Революції Гідності і злочини колишнього президента Віктора Януковича та його оточення. Про це заявив екс-начальник Управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк в інтерв'ю "Прямому".

Горбатюк повідомив, що Богдан говорив про це в кінці зустрічі із Зеленським.

"Він, не знаючи суті, сказав: "Не розслідувалися справи, не розслідувалися щодо вбивств правоохоронців. Я ж вам казав, Володимир Олександрович". А він (Зеленський - ред.) каже: "Як же не розслідувалися, якщо мені тільки що доповіли, що є результати?". "Значить, тоді вже не треба розслідувати. Все розслідувано - і вбивства протестуючих, і вбивства правоохоронців. Значить, все, далі не треба розслідувати", - розповів Горбатюк.

Горбатюк нагадав про розслідування економічних злочинів Януковича і його прихильників, на що, за словами Горбатюка, Богдан заявив: "Та ні, про що ви розповідаєте? Які економічні злочини? Це не питання президента. Будете розповідати новому генеральному прокурору".

Нагадаємо, Богдан фігурував у кримінальній справі, яке розслідувало Управління спеціальних розслідувань ГПУ. За словами Горбатюка, слідчі вважали, що Богдан впливав на судові рішення, які зобов'язали виплатити Росії понад 3 млрд гривень за гарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи".

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