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У новому департаменті з військових злочинів ГПУ пояснили свої обов'язки

Новини » Суспільство     07.11.2019 - 18:13
У новому департаменті з військових злочинів ГПУ пояснили свої обов'язки
Фото: ГПУ (screenshot(google maps)

Новий департамент буде складатися з двох управлінь - з Криму і Донбасу

Створений у Генеральній прокуратурі департамент з нагляду у кримінальних справах щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту буде займатися розслідуванням злочинів проти основ національної безпеки, військових злочинів і злочинів проти людяності. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, який буде керувати роботою департаменту, у підрозділі буде працювати близько 50 прокурорів. Департамент буде складатися з двох управлінь - щодо злочинів у Криму та окупованих територіях Донбасу.

До основних повноважень департаменту ставитися:

  • здійснення аналітичної роботи (вивчення, аналіз, розробка пропозицій) щодо вивчення проблематики та ефективності функціонування органів прокуратури в умовах тимчасової окупації частини території України та процесуального керівництва у таких категоріях кримінальних проваджень;
  • вивчення і застосування практики ЄСПЛ, інших міжнародних судових інстанцій та міжнародного досвіду при організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням таких криминальнихпроваджень;
  • розробка методики здійснення процесуального керівництва у зазначених категоріях злочинів;
  • розробка єдиної Стратегії розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності (розмежування використання механізмів національних і міжнародних судових інстанцій)
  • взаємодія з Міжнародним кримінальним судом

Нагадаємо, департамент по злочинах в ході військового конфлікту був створений 21 жовтня.

Також РБК-Україна писало, що ГПУ створила департамент процесуального керівництва у кримінальних проваджень про злочини, скоєних на Майдані в 2013-2014 роках.

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