Анна Тринчер прорекламировала пророссийского депутата: ее захейтили
Украинская блогерша и певица Анна Тринчер запустила розыгрыш авто Rolls-Royce, который ее подписчики имеют возможность выиграть, подписавшись на 98 человек. Одним из спонсоров оказался пророссийский депутат Артем Дмитрук, известный своими неоднозначными заявлениями и скандальными поступками.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.
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Певица какое-то время "подогревала" аудиторию, а затем объявила о розыгрыше "невероятной машины".
Спонсорами приза стали 98 блогеров. К ним присоединился и Дмитрук.
Анна Тринчер прорекламировала Артема Дмитрука (фото: instagram.com/artem__dmytruk)
В 2021 году бывший народный депутат от партии "Слуга народа" принял участие в фильме пропагандистского канала Анатолия Шария о событиях 2 мая 2014 в Одессе.
Кроме того, чиновник встал на защиту таксиста, который недавно вызвал языковой скандал в Киеве.
Украинцы захейтили Тринчер
Фоловеры Анны заметили, что она прорекламировала депутата и захейтили ее.
В свою очередь знаменитость оперативно нашла выход из ситуации, удалив Дмитрука из списка спонсоров.
- Анюта настільки далека від політики, навіть не знала, що рекламує проросійського нардепа
- Краще дві машини на ЗСУ
- А куди Дмитрука поділа? Соромно стало?
- До вибачень... 3...2...1!!!
- Спонсор Дмитрук? Серйозно?
В каких еще скандалах фигурировал Артем Дмитрук
В октябре 2023 года народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили парня в Киеве.
Артем Дмитрук (фото: instagram.com/artem__dmytruk)
Видео с дракой и свидетельством потерпевшего, оказавшегося защитником Украины, обнародовали в соцсетях.
Нардеп утверждал, что парень напал на них первый во время проверки незаконного колл-центра, и назвал пострадавшего "подставным лицом", и что он якобы пытался спровоцировать депутатов во время прошлой проверки.
Это не единственный скандал, в котором фигурировал Дмитрук.
Артем Дмитрук (фото: instagram.com/artem__dmytruk)
Так, в феврале 2020 года он отказался общаться с журналистами украинских изданий, заявив, что будет отвечать на вопросы только тем, кому сочтет нужным.
В 2021 году его исключили из "Слуг народа".
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