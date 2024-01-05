Анна Трінчер прорекламувала проросійського депутата: її захейтили
Українська блогерка та співачка Анна Трінчер запустила розіграш авто Rolls-Royce, яке її підписники мають можливість виграти, підписавшись на 98 людей. Одним зі спонсорів виявився проросійський депутат Артем Дмитрук, відомий своїми неоднозначними заявами та скандальними вчинками.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
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Співачка деякий час "підігрівала" аудиторію, а потім оголосила про розіграш "неймовірної машини".
Спонсорами призу стали 98 блогерів. До них приєднався і Дмитрук.
Анна Трінчер прорекламувала Артема Дмитрука (фото: instagram.com/artem__dmytruk)
У 2021 році колишній народний депутат від партії "Слуга народу" взяв участь у фільмі пропагандистського каналу Анатолія Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі.
Крім того, чиновник став на захист таксиста, який нещодавно спричинив мовний скандал у Києві.
Українці захейтили Трінчер
Фоловери Анни помітили, що вона прорекламувала депутата, і захейтили її.
У свою ж чергу знаменитість оперативно знайшла вихід із ситуації, видаливши Дмитрука зі списку спонсорів.
- Анюта настільки далека від політики, навіть не знала, що рекламує проросійського нардепа
- Краще дві машини на ЗСУ
- А куди Дмитрука поділа? Соромно стало?
- До вибачень... 3...2...1!!!
- Спонсор Дмитрук? Серйозно?
В яких ще скандалах фігурував Артем Дмитрук
У жовтні 2023 року народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця в Києві.
Артем Дмитрук (фото: instagram.com/artem__dmytruk)
Відео з бійкою та зі свідченням потерпілого, який виявився захисником України, оприлюднили у соцмережах.
Нардеп стверджував, що хлопець напав на них перший під час перевірки незаконного кол-центру, і назвав постраждалого "підставною особою", і що він нібито намагався спровокувати депутатів під час минулої перевірки.
Це не єдиний скандал, в якому фігурував Дмитрук.
Артем Дмитрук (фото: instagram.com/artem__dmytruk)
Так, у лютому 2020 року він відмовився спілкуватися з журналістами українських видань, заявивши, що відповідатиме на питання лише тим, кому вважатиме за потрібне.
У 2021 році його виключили зі "Слуг народу".
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