ua en ru
Пт, 06 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Драка с участием нардепов Куницкого и Дмитрука: генпрокурор открыл уголовные дела

Киев, Пятница 06 октября 2023 17:39
UA EN RU
Драка с участием нардепов Куницкого и Дмитрука: генпрокурор открыл уголовные дела Фото: нардепы Артем Дмитрук и Александр Куницкий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Генеральный прокурор Андрей Костин зарегистрировал уголовные производства против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Они устроили драку в Киеве.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"По факту инцидента, произошедшего между народными депутатами и гражданином 5 октября 2023 года в центре Киева, генеральный прокурор зарегистрировал уголовные производства", - отметили в ОГП.

Там уточнили, что Куницкого и Дмитрука подозревают в умышленных телесных повреждениях средней тяжести, а также хулиганстве.

В ведомстве рассказали, что уголовные производства объединили. Досудебное расследование поручили проводить Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 5 октября, в сети появилось видео на котором нардепы Куницкий и Дмитрук избивают человека в центре Киева.

Также позже появилось видео, на котором потерпевший обвинял парламентариев в том, что они якобы требовали у него деньги и обвиняли в аферах, а затем начали потасовку.

При этом, по версии Дмитрука, инцидент якобы произошел во время рейда в мошеннический колл-центр, а пострадавший парень - это якобы подставное лицо.

Спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, реагируя на инцидент, подчеркнула, что такая ситуация является неприемлемой.

Более детально о драке можете узнать в материале проекта Styler РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Александр Куницкий депутати Верховная рада Слуга народа Офис Генпрокурора
NEWS
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
Зеленский отреагировал на ракетный удар по центру Харькова
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины