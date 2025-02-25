Как покорить сердце чемпионки? Ризатдинова сказала, каким должен быть ее будущий муж

В частности Ризатдинова призналась, что ее сердце сейчас свободно и она открыта к новым отношениям.

Однако, по словам Анны, она ищет не просто любимого мужчину, но и отца для своего ребенка.

"Какими критериями должен быть наделен мой мужчина? Я не знаю, но точно уверена: мужчина должен быть сильнее меня", - сказала она.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка уточнила, что речь идет о силе характера, силе статуса и силе самореализации.

Такой выбор критерия Ризатдинова объяснила наблюдением, что рядом с ней мужчины часто чувствуют себя не до конца самореализованными.

Она понимает и важность уверенности мужчины в собственных силах и достижениях, особенно когда женщина достигла значительных успехов в карьере.

"Не знаю почему, но рядом со мной мужчины чувствуют себя не самореализованными. Я понимаю, что для мужчины это очень важно, и важно уверенно стоять на ногах, особенно, когда женщина достигла определенных результатов в своей жизни", - сказала гимнастка.

Ризатдинова с сыном (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, Ризатдинова находилась в отношениях с бывшим народным депутатом и беглым олигархом Александром Онищенко. Они долгое время скрывали свой роман, но в 2017 году стало известно, что Анна родила от него сына Романа.

В 2019-м пара объявила о разрыве. Официально женатыми они не были.

Через несколько лет бронзовая призерка Олимпийских игр-2016 года имела длительные отношения с мужчиной, личность которого не спешила раскрывать. Однако из-за полномасштабного вторжения и вынужденного расстояния их дороги разошлись.