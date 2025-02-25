Як підкорити серце чемпіонки? Різатдінова сказала, яким має бути її майбутній чоловік

Зокрема Різатдінова зізналася, що її серце наразі вільне і вона відкрита до нових стосунків.

Однак, за словами Анни, вона шукає не просто коханого чоловіка, але й батька для своєї дитини.

"Якими критеріями має бути наділений мій чоловік? Я не знаю, але точно впевнена: чоловік повинен бути сильніший за мене", - сказала вона.

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Спортсменка уточнила, що мова йде про силу характеру, силу статусу та силу самореалізації.

Такий вибір критерію Різатдінова пояснила спостереженням, що поруч з нею чоловіки часто відчувають себе не до кінця самореалізованими.

Вона розуміє й важливість впевненості чоловіка у власних силах та досягненнях, особливо коли жінка досягла значних успіхів у кар'єрі.

"Не знаю чому, але поруч зі мною чоловіки відчувають себе не самореалізованими. Я розумію, що для чоловіка це дуже важливо, і важливо впевнено стояти на ногах, особливо, коли жінка досягла певних результатів у своєму житті", - сказала гімнастка.

Різатдінова із сином (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, Різатдінова перебувала у стосунках із колишнім народним депутатом та олігархом-втікачем Олександром Онищенком. Вони довгий час приховували свій роман, але у 2017 році стало відомо, що Анна народила від нього сина Романа.

У 2019-му пара оголосила про розрив. Офіційно одруженими вони не були.

Через кілька років бронзова призерка Олімпійських ігор-2016 року мала тривалі стосунки із чоловіком, особу якого не поспішала розкривати. Проте через повномасштабне вторгнення та вимушену відстань їхні дороги розійшлися.