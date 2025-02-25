Финалист "Холостячки" очаровал видео со своим сыном, который заметно подрос

Финалист первого сезона шоу "Холостячка" Алексей Тригубенко поделился в сети новым видео со своим сыном Марком. Малыш уже заметно подрос, а папа привел его первый раз на стрижку в барбершоп.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram блогера и предпринимателя.

"Сегодня у Марка первая стрижка! На видео все смотрится идеально, но в действительности не все было так просто. Как только он сел в кресло, началась истерика", - отметил он.

Затем финалист "Холостячки" решил дать время, чтобы ребенок адаптировался.

"Мы решили не форсировать события - дали ему время адаптироваться. Сначала стригли меня, а Марк в это время привыкал к месту, людям и понимал, что в этом нет ничего страшного. И знаете что? Когда настал его черед, он спокойно сел ко мне на руки и без проблем постригся. Даже получил удовольствие", - рассказал Алексей Тригубенко.

Также он показал на видео, как выглядит его сын, которому летом исполнится два года. В ролике видно, что мальчик внимательно смотрит, что делает парикмахер, а после стрижки ему на волосы наносят стайлинг. Видно, что малыш подружился с барбером и ведет себя как взрослый.

Как отреагировали в сети

Фолловеры блогера и предпринимателя тут же принялись комментировать публикацию, отметив, что Тригубенко действительно является хорошим отцом:

"Быть отцом - настоящее призвание Алексея"

"Всегда с восхищением смотрю ваши видео с Марком. Он такой интересный"

"Когда папа рядом, все всегда прекрасно"

"Вот это отец. Леша - пример всем отцам"

"Супер! Первый раз вижу, чтоб маленький мальчик так улыбался, когда его стригут"

"Алексей шаг за шагом делает самое главное - всегда есть в жизни сына"

"Маленький джентльмен"

"Какой красавчик"

"С таким папой ничего не страшно. Вместе с вами, Алексей, наслаждаюсь вашим отцовством"

"Супер"

"Кайфовые".

Напомним, Тригубенко засветился на экранах ТВ в 2020 году в проекте "Холостячка" - тогда герои шоу боролись за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной. В финале соперником Тригубенко был комик и сценарист Александр Эллерт. Мишина выбрала последнего, однако отношения пары после проекта продлились недолго.

После шоу предприниматель не скрывал, что тяжело переживал решение актрисы. Однако у него быстро завязались отношения с другой девушкой, лицо которой он по сей день скрывает.

Ее зовут Оля, однако отношения пара официально не оформила. Летом 2023 года у них родился сын Марк.