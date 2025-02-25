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Анна Ризатдинова: У нового поколения украинцев патриотизм просто зашкаливает

Украина, Вторник 25 февраля 2025 08:00
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Анна Ризатдинова: У нового поколения украинцев патриотизм просто зашкаливает Анна Ризатдинова (фото предоставлено гимнасткой)
Автор: Дмитрий Войналович

Анна Ризатдинова в большом интервью РБК-Украина рассказала о своем пути в спорте, самых тяжелых моментах в карьере, личной жизни, политических амбициях и будущем украинской художественной гимнастики.

Художественная гимнастка Анна Ризатдинова - одна из самых успешных украинских спортсменок. Она чемпионка мира, призер Олимпийских игр и пример для многих молодых спортсменов. Даже ее коллеги называют Ризатдинову "железной леди" за ее трудолюбие, решительность и принципиальность.

Анна родилась в Симферополе. И постоянно подчеркивает, что крымские корни - важная часть ее идентичности и истории успеха. Она верит, что оккупированный Россией полуостров в ближайшем будущем вернется в Украину и сотни тысяч людей, которые так же, как и она, после 2014 года были вынуждены покинуть свои дома, вернутся на малую родину.

Сейчас звезда успешно развивает собственную Академию гимнастики в Киеве, передавая свой опыт и вдохновляя новое поколение украинских гимнасток, самостоятельно воспитывает сына, появляется на различных шоу и занимается общественной деятельностью.

В интервью РБК-Украина Ризатдинова рассказала о юности и профессиональном пути, собственной академии, проблематике украинского спорта, а также поделилась амбициями, секретами красоты и рассказала, почему ее сердце до сих пор свободно.

Начать бы хотелось с разговора о вашей академии по художественной гимнастике. Планируете ли расширять деятельность, скажем, создавать филиалы в других городах или, возможно, даже странах?

– Сначала, после ее открытия, я очень хотела расширяться по Украине, создавая новые филиалы, но впоследствии поняла, что это не просто спортивный зал, где есть дизайн, оборудование, стиль и так далее. И ты не можешь как франшизу продавать ее. Все же здесь все именно завязано на мне. Я являюсь лицом академии, благодаря которому дети с родителями приходят учиться. Именно поэтому я понимаю: чтобы академия хорошо работала и приносила результат, все же надо фокусироваться на Киеве.

Сейчас у нас открыто три маленькие локации и одна большая. И с ними приходится довольно часто возиться, потому что практически каждый месяц появляются новые вызовы. Сначала нужно найти зал с очень высоким потолком, бомбоубежище, а еще - наличие генератора, наличие постоянного света... Также постоянно что-то происходит и принимаются соответствующие решения, чтобы в залах было тепло, были свободные часы аренды зала и возможность у всех детей посещать занятия, несмотря на постоянный рост цен на все.

Какие ваши амбициозные цели по ней?

– Амбициозные планы у нас всегда. Например, сейчас одна из основных целей - показывать высокий уровень на чемпионатах Украины и Киева. В то же время для меня самое главное, чтобы это был не просто результат ради результата, потому что я знаю обратную сторону, я знаю, как амбиции ломают детей и как важно заботиться об их ментальном здоровье.

Поэтому, возможно, некоторые процессы будут идти не слишком быстро, но я и моя команда будут иметь уверенность, что дети счастливы и в хорошем ментальном состоянии. Для нас это очень важно.

Вы рассказывали, что когда вы тренировались, то не оставалось времени на личную жизнь, что Альбина Николаевна Дерюгина была очень строгой... Были ли конкретные моменты, когда вы серьезно думали все бросить и не заниматься гимнастикой?

– Я очень часто хотела бросить гимнастику и закончить профессиональную карьеру. Но я понимаю и понимала, что это часть процесса, иначе и быть не могло, ведь, действительно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю у меня была только гимнастика. И именно потому, что фокус и вся жизнь строилась вокруг этого вида спорта, меня, видимо, и "накрывало". У меня была очень амбициозная цель. А из-за того, что не было какой-то разрядки и возможности переключиться на другие сферы жизни, происходили такие не слишком хорошие процессы. Но нужно понимать, что это часть пути, который нужно пройти каждому, кто на него становится.Анна Ризатдинова: У нового поколения украинцев патриотизм просто зашкаливает

Анна Ризатдинова: У нового поколения украинцев патриотизм просто зашкаливаетАнна Ризатдинова в детстве (фото предоставлены гимнасткой)

Какие элементы из школы Дерюгиных, воспитанницей которой вы являетесь, используете в своей академии, а от каких категорически отказались?

– Я носитель этой школы, чем очень горжусь, ведь благодаря ее подходам мы смогли в совершенстве овладеть большим количеством чрезвычайно сложных элементов, стараясь теперь этот опыт и уникальные знания передавать следующим поколениям.

От чего отказалась? Не то, чтобы отказалась, но немного использую другой подход к детям. Ведь учитывая пройденный мной путь, я понимаю, что значит быть тренером и что ты при этом чувствуешь, и что значит быть гимнасткой, и что человек при этом чувствует.

То есть меняем подходы преподавания и адаптируемся под новые поколения детей. То, что раньше было нормой, теперь необходимо менять, трансформируя в новые правила. Поэтому меняем само отношение.

Кстати, многие спортсмены вспоминают, что раньше тренеры (в разных видах спорта) были строгими и с высокими требованиями, и именно это помогло им достичь тех высот, которые они имеют. Не кажется ли вам, что сейчас наставники очень "нянчатся" с атлетами, а потому современное поколение не выкладывается на полную, не чувствует какой-то ответственности за результат перед болельщиками и страной

– Как я уже говорила, поколение действительно изменилось, поэтому и подход должен быть на 100% другой к детям. Но я не могу сказать, что результаты и достижения стали меньше. Я вижу новых выдающихся спортсменов, молодое и очень талантливое поколение. Да, согласна с тем, что фанатов действительно мало, но есть действительно очень талантливые спортсмены.

Как показали последние Олимпиады, даже в условиях войны у нас действительно очень классный результат. А если мы говорим о фанатизме, то надо показывать и рассказывать больше о спорте.

Например, я в своем детстве точно видела примеры: это и Лилия Подкопаева, и Екатерина Серебрянская, и Анна Бессонова. И я росла на этих примерах. Поэтому я считаю, что мы должны больше рассказывать истории и путь успеха спортсменов. Очень бы хотелось, чтобы дети и подростки хотели становиться не только блогерами, но и спортсменами.

Какие вопросы требуют решительных и немедленных изменений в украинской художественной гимнастике и в спорте в целом?

– Во-первых, Украина всегда претендует на высокое достижение в международных соревнованиях. Всегда. То есть сборная Украины по художественной гимнастике всегда в топ 5-8. Но нам очень не хватает залов, больших и просторных, чтобы занимались и сеньоры, и юниоры. Ирина Ивановна Дерюгина не раз говорила об этой проблематике.

Наверное, это единственное, что могу выделить. А все остальное зависит от самих спортсменов. Если они будут не жалеть себя, отдаваться каждый день в зале на полную, то я думаю, что все будет хорошо.

Как думаете, вернутся ли юные спортсмены, которые уехали за границу, в Украину? Кто должен им привить этот патриотизм, какая должна быть мотивация? Потому что одно дело пригласить условного футболиста, который играет в Англии, выступить раз-два в месяц за сборную - и обратно в Лондон. А другое - чтобы он жил и тренировался здесь, в Украине.

– Многие дети, например, кто занимался художественной гимнастикой в Украине, переехав в Германию, потеряли свою форму из-за того, что там художественная гимнастика не слишком развита в маленьких городах или поселках. Однако есть молодежь, которая начала изучать язык (или уже выучила) и планирует там поступать в университеты, строить дальнейшую жизнь. Но я уверена: будут подростки, которые будут возвращаться. Потому что я точно знаю, что не каждая девочка и не каждый парень сможет найти себя за границей. Это очень сложный вопрос.

По поводу патриотизма, то я уверена, что у нового поколения - тех, кто застал войну и полномасштабное вторжение, - у них патриотизм просто зашкаливает. Я уверена, что они всегда говорят и подтверждают, даже живя за границей, что Украина всегда в их сердцах. Анна Ризатдинова: У нового поколения украинцев патриотизм просто зашкаливаетАнна Ризатдинова (фото предоставлено гимнасткой)

Какую главную проблему в ментальности молодых украинских спортсменов вы бы выделили?

– Главная проблема, по моему мнению, как бы это, возможно, грубо не звучало, это жалость к себе. Они сейчас очень редко готовы работать в зале до последней капли пота.

Мы в свое время проводили тренировки в воскресенье и не боялись утром перед первой тренировкой провести пробежку, при этом встав еще раньше, чем нужно, потом провести вторую тренировку

Не знаю, с чем это связано, но сейчас не слишком многие готовы к такому. Я бы рекомендовала молодым спортсменам, пока есть время, будь то гимнастика, или плавание - не важно: уделите все 100% своей жизни именно этому виду спорта и вы увидите, какие достижения вам по силам!

Какой момент в вашей профессиональной спортивной карьере был самым тяжелым и как вы его преодолели?

– Это была Олимпиада в Лондоне (Летние Олимпийские игры 2012 года, - Ред.). После нее я хотела все завершить, потому что не было результата, я заняла 10 место и думала, что это полный провал. Подготовка перед Олимпиадой была очень тяжелой, потому что когда вся страна ждет результатов, это большая нагрузка, ведь ты понимаешь, сколько людей от тебя ждут этой медали. В других видах спорта еще можно поехать на несколько Олимпиад. У нас, к сожалению, нет.

Мне уже было 23 года на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016, и я объективно понимала, что это мои последние профессиональные Игры. И вот это было очень тяжело. Трудно было выдержать именно это: не сдаться, не лениться и продолжить работать.

А в личной жизни? Был ли момент, который кардинально изменил вас как личность, повлиял на ваши ценности и убеждения?

– По моему мнению, каждый человек, который встречается в нашей жизни, нас чему-то учит. И поэтому, как бы трудно ни было, мы должны его благодарить.

Как война повлияла на ваше мировоззрение?

– Прежде всего научила ценить то, что имеешь. Раньше я многое в своей жизни отложила на потом, ожидая удобного момента. А война просто показала, что мы не знаем: будет ли завтра, послезавтра, что вообще будет через месяц. И поэтому теперь я стараюсь, насколько это возможно, наслаждаться жизнью, делать хорошие и полезные вещи для детей, для нашей страны. Для меня это очень важно.Анна Ризатдинова: У нового поколения украинцев патриотизм просто зашкаливаетВ декабре 2024 года Анна организовала турнир Rizatdinova Cup, где выступила Саша Паскаль - юная гимнастка, которая в результате российского обстрела потеряла ногу (фото: instagram.com/rizatdinova_cup)

Как вы совмещаете роль мамы с управлением академией, и в целом с активной общественной жизнью?

– Я стараюсь найти этот баланс, как и все женщины, которые работают и преданы своему делу. В воскресенье я полностью мама, стараюсь посвятить этот день сыну, а в субботу, к сожалению, не совсем это удается, ведь также провожу тренировки в академии больше половины дня.

Что для вас является самым главным в воспитании Романа? Вы говорите с ним о войне и о том, что в ней виновата именно Россия?

– В течение недели у сына есть свои обязанности и работа - это школа. У меня свои обязательства и работа. Но я радуюсь, потому что у нас с ним очень близкие отношения. Он понимает, что я работаю, он гордится мной и друзьям говорит: "Вы знаете, что моя мама олимпийский призер?". И я очень рада, что у нас такое взаимопонимание.

О войне же, конечно, мы говорим. Он как представитель нового поколения должен понимать все, что происходит в нашей стране.

Что для вас сложнее: быть спортсменкой или бизнесвумен?

– И то, и другое - не простая задача. Сейчас я бы, наверное, не повторила свой путь именно в спорте. Но и быть бизнесвумен... Есть много вещей, которые изначально я не знала. Каждый день в условиях войны вести бизнес - это очень трудно. Но я привыкла, что нигде не будет легко. Я все делаю для того, чтобы все же наступил какой-то период времени, когда мне действительно будет во всем легче.

Ваше сердце сейчас свободно? В одном интервью вы говорили, что хотите "найти и для себя любимого человека, и еще отца для Ромы". Какими критериями должен быть наделен идеальный для вас мужчина?

– Да, сердце у меня свободное. Какими критериями должен быть наделен мой мужчина? Я не знаю, но точно уверена: он должен быть сильнее меня. Это я уже почувствовала и знаю, что это должен быть порядочный человек. Сильный характером, сильный по статусу, сильный по самореализации.

Не знаю почему, но рядом со мной мужчины чувствуют себя не самореализованными. Я понимаю, что для мужчины это очень важно, и важно уверенно стоять на ногах, особенно, когда женщина достигла определенных результатов в своей жизни. Анна Ризатдинова: У нового поколения украинцев патриотизм просто зашкаливаетАнна Ризатдинова назвала главные качества, которыми должен обладать ее муж (фото предоставлено гимнасткой)

Какой самый курьезный случай случался с вами из-за вашей популярности?

– Самый курьезный случай - это когда присылали корзины с цветами без адресанта. Это происходило где-то в течение трех месяцев, и я практически каждый день получала огромные корзины роз, но не понимала - от кого, потому что этот человек не выдавал себя.

Вы всегда выглядите стильно, какие любимые вещи в гардеробе?

– Я обожаю как спортивную одежду, так и классику. Все детство и юность я была в спортивной одежде, мне в ней очень комфортно. Но сейчас я все же предпочитаю каблуки, если есть такая возможность.

Есть любимые бренды, которые соответствуют вашему духу?

– Любимых нет, есть только те, которым я отдаю предпочтение. Если у меня есть потребность в новой стильной одежде, то я еду в торговый центр и знаю, что несколько элементов я себе точно подберу.

Как вы поддерживаете свою безупречную физическую форму? Придерживаетесь ли каких-то специальных диет или, может, пьете какие-то "экстравагантные" фреши?

– Диет у меня нет вообще. Скажу больше: я противник диет. Так как долгий промежуток времени моя жизнь была в довольно жестких спортивных рамках, то сейчас я стараюсь питаться так, как надо.

Я работала с нутрициологом, но все же не могу отказаться полностью от сладкого, потому что я его люблю. Конечно, при этом надо анализировать, когда его есть и сколько, но полностью отказаться я не могу.

А еще макароны. Я обожаю итальянскую кухню, и я не буду от нее отказываться. Конечно, вечером я уже не буду есть пасту, но в обед, например, могу себе это позволить.

Следите за выступлениями молодых украинских гимнасток? Кого бы вы могли назвать "звездами будущего"?

– Конечно слежу! Могу выделить трех молодых гимнасток: Таисия Онофрийчук, Полина Карика и Анастасия Икан.

Видите ли вы себя в роли профессионального тренера в будущем?

– Если честно, то не уверена. Я вижу себя не только в роли тренера. Я больше наставник, ведь могу помочь ребенку найти правильный путь. Поэтому меня интересует молодежь не только в художественной гимнастике, а в целом украинская молодежь и спорт. В целом я вижу, где есть много миссий, отдельно от тренерской карьеры.

Но все же, возможно, где-то через лет 20 действительно я буду только тренером.

Пошли бы в политику?

– Честно говоря, я часто задумываюсь над этим. Если это была бы именно тема спорта, то мне было бы очень интересно.

Кто вас мотивирует и вдохновляет сегодня?

– Люди. Люди постоянно вдохновляют меня, особенно наши военные. Увидишь какое-то фото или видео в Интернете - и даже если нет настроения, ты понимаешь, что ты просто не можешь сейчас сдаться или иметь какие-то плохие мысли.

Вдохновляют дети, потому что, когда ты видишь их глаза (а я постоянно их вижу) - они нуждаются в этой поддержке, помощи: кто-то не знает, что делать дальше, кто-то хочет закончить гимнастику и так далее. И ты понимаешь, что ты им нужен.

Как вы расслабляетесь? Какой любимый способ релакса?

– Обожаю ванну с морской солью и пенкой. Также очень расслабляет сон. Сон для меня - это вообще все, и если чувствую, что я на нуле, и батарейка села, то именно во сне и удается мне восстановиться.

Как вы реагируете на критику в соцсетях?

– Критика сопровождает меня всегда. Мне кажется, что для всех людей, которые делают что-то в своей жизни, а не сидят на месте, особенно, если это что-то большое и громкое, это вообще часть процесса.

Сейчас уже как-то меньше реагирую, а раньше какой-то комментарий мог очень-очень задеть. Сейчас уже как-то более-менее все адаптировалось. Анна Ризатдинова: У нового поколения украинцев патриотизм просто зашкаливаетАнна Ризатдинова (фото предоставлено гимнасткой)

Что вас больше всего поражает в украинцах? И наоборот - от каких черт надо было бы избавиться?

– Поражает в украинцах сила духа. Как мы не сдаемся в любых условиях. Я всегда говорю, что любой европеец уже без света или под ракетами не то что тренировки не будет проводить, у них даже мысли, пожалуй, такой не возникнет.

А что касается изменений, то хочется, чтобы мы больше поддерживали друг друга и неважно, из какого кто региона, или еще какие-то особенности, которые нас различают. Очень хочется, чтобы мы меньше ссорились, а больше объединялись.

Что первым делом сделаете после победы Украины?

– После Победы, мне кажется, мы все пойдем на Майдан. Это особое место, где очень видна цена, благодаря которой эта победа была добыта. Я думаю, мы будем обнимать друг друга и благодарить тех, благодаря кому у нас есть жизнь.

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