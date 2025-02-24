Украинский певец-военный рассказал про отношения с матерью, которая живет в России

Украинский исполнитель, участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан (настоящее имя - Юрий Толоконников), который после начала полномасштабного вторжения РФ встал на защиту в рядах ВСУ, рассказал о своей матери. Она живет в России.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину в YouTube.

Отметим, что певец был в Курской области. На вопрос интервьюера, что на это сказала его мама, которая живет в России, он ответил, что редко общается с родным человеком.

"Мы на самом деле очень мало общаемся. И по этому поводу никаких комментариев не было", - подчеркнул Тамерлан.

Далее Демин спросил, насколько часто и о чем они общаются.

"Как дела, она прекрасно понимает. Спрашивает, как внук Тимур и его успехи по школе и спорте. Все в этом кругу двигается", - отметил он, отвечая на вопрос.

В то же время певец ответил, общаются ли они на темы, связанные с полномасштабной войной.

"Я бы не хотел на этом сильно акцентировать внимание. Есть много тех по ту сторону, кто понимает, что происходит, но с этим ничего не может сделать. Потому что привычки, возраст и многое тебя держит там, на той или иной локации. К тому же все они в страхе живут. Выехало около 2 миллионов. Вообще-то уехала молодежь, которая может собрать вещи и чухнуть", - отметил певец.

Посмотреть это на видео можно с 0:15:15.





Что известно про дуэт TamerlanAlena

В конце 2000-х Тамерлан познакомился в соцсетях с Аленой Омаргалиевой, в 2009 году пара создала дуэт TamerlanAlena, начала выступать в стиле r’n’b и записывать песни.

Настоящим прорывом для дуэта стала композиция "Хочу с тобой", на которую был снят дебютный клип. Съемки проходили в США в апреле 2010 года.

В 2013 пара сыграла свадьбу, а в 2014-м родился сын Тимур.



Алена, Тамерлан и их сын (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Что известно о службе Тамерлана

После начала полномасштабного вторжения РФ Тамерлан записался в ряды сил территориальной обороны, а затем добровольцем перешел в Вооруженные силы Украины.

Летом 2024 года он поехал в Курскую область и показал красноречивое фото.

Недавно стало известно, что Тамерлан служит в аэроразведке: выполняет боевые задания и специализируется по теме БПЛА.

"Сейчас я на добровольных засадах, так скажем, нахожусь в войске, но мы делаем общее дело в Силах обороны. Но я сейчас я нахожусь на стадии оформления и официально буду исполнять свои обязанности для того, чтобы усиливать нашу обороноспособность и быть более полезным в официальном поле", - отметил певец в интервью Демину.



Тамерлан и Алена на сцене (фото: instagram.com/omargalieva.alena)