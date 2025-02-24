Украинский певец-военный рассказал про отношения с матерью, которая живет в России
Украинский исполнитель, участник дуэта TamerlanAlena Тамерлан (настоящее имя - Юрий Толоконников), который после начала полномасштабного вторжения РФ встал на защиту в рядах ВСУ, рассказал о своей матери. Она живет в России.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью Славе Демину в YouTube.
Отметим, что певец был в Курской области. На вопрос интервьюера, что на это сказала его мама, которая живет в России, он ответил, что редко общается с родным человеком.
"Мы на самом деле очень мало общаемся. И по этому поводу никаких комментариев не было", - подчеркнул Тамерлан.
Далее Демин спросил, насколько часто и о чем они общаются.
"Как дела, она прекрасно понимает. Спрашивает, как внук Тимур и его успехи по школе и спорте. Все в этом кругу двигается", - отметил он, отвечая на вопрос.
В то же время певец ответил, общаются ли они на темы, связанные с полномасштабной войной.
"Я бы не хотел на этом сильно акцентировать внимание. Есть много тех по ту сторону, кто понимает, что происходит, но с этим ничего не может сделать. Потому что привычки, возраст и многое тебя держит там, на той или иной локации. К тому же все они в страхе живут. Выехало около 2 миллионов. Вообще-то уехала молодежь, которая может собрать вещи и чухнуть", - отметил певец.
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Что известно про дуэт TamerlanAlena
В конце 2000-х Тамерлан познакомился в соцсетях с Аленой Омаргалиевой, в 2009 году пара создала дуэт TamerlanAlena, начала выступать в стиле r’n’b и записывать песни.
Настоящим прорывом для дуэта стала композиция "Хочу с тобой", на которую был снят дебютный клип. Съемки проходили в США в апреле 2010 года.
В 2013 пара сыграла свадьбу, а в 2014-м родился сын Тимур.
Алена, Тамерлан и их сын (фото: instagram.com/omargalieva.alena)
Что известно о службе Тамерлана
После начала полномасштабного вторжения РФ Тамерлан записался в ряды сил территориальной обороны, а затем добровольцем перешел в Вооруженные силы Украины.
Летом 2024 года он поехал в Курскую область и показал красноречивое фото.
Недавно стало известно, что Тамерлан служит в аэроразведке: выполняет боевые задания и специализируется по теме БПЛА.
"Сейчас я на добровольных засадах, так скажем, нахожусь в войске, но мы делаем общее дело в Силах обороны. Но я сейчас я нахожусь на стадии оформления и официально буду исполнять свои обязанности для того, чтобы усиливать нашу обороноспособность и быть более полезным в официальном поле", - отметил певец в интервью Демину.
Тамерлан и Алена на сцене (фото: instagram.com/omargalieva.alena)
Ранее Алена Омаргалиева впервые за долгое время показалась с мужем-военным.
Также стало известно, что певец Миша Крупин присоединился к ВСУ.