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Ані Лорак засвітила пишні форми в одній білизні: відео та фото

STYLERПерсони    30.10.2019 - 09:53
Ані Лорак засвітила пишні форми в одній білизні: відео та фото
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак підкорила фанів фатальним образом

Ані Лорак прийшла на захід у досить відвертому образі. Співачка не соромлячись показала пишні форми в мереживному бюстьє, яке злегка прикрила трендовим шовковим білизняним костюмом.

В Instagram Кароліни з'явилися відповідні фото і відео. Співачка не даремно вибрала такий дрес-код, адже вечірка була присвячена відомому бренду нижньої білизни.

Вбрання співачка доповнила блискучими ботильйонами і масивним кольє. Шанувальники прийшли в захват від досить фатального образу Ані Лорак.

Ані Лорак засвітила пишні форми в одній білизні: відео та фото

Ані Лорак показала груди в білизні (фото: instagram.com/anilorak)

Фани в коментарях навперебій розхвалюють улюблену співачку, яка підкорила їх несподіваним виглядом.

  • Як же вам личить шовк, так красиво підкреслює жіночність силуету.
  • Чорний вам дуже до лиця. Це в Нью-Йорку?
  • Богиня, одним словом.
  • Шикарна навіть у чорному.

Ані Лорак засвітила пишні форми в одній білизні: відео та фото

До речі, принади Кароліни можна зацінити на відео, на якому співачка пригощається свіжою полуницею.

Ані Лорак показала груди в білизні (відео: instagram.com/anilorak)

Варто відзначити, що давній друг співачки Сергій Лазарєв, з яким їй неодноразово приписували роман, нарешті розставив всі крапки над "і" у стосунках з Кароліною.

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