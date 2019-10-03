Ані Лорак приїхала в Київ і прогулялася по Подолу (фото)

Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак відвідала рідну Україну

Ані Лорак, яка нещодавно відсвяткувала 41-річчя, приїхала з візитом до столиці України. Співачка, що кілька років тому зі скандалом перебралася до Москви, де успішно гастролює по просторах РФ, опублікувала в Instagram знімок, зроблений в історичному серці Києва - Подолі.

Варто відзначити, що співачка кілька днів поспіль зберігала мовчання в соціальних мережах. Тепер же зірка шокувала шанувальників звісткою про візит на батьківщину.

Співачка опублікувала знімок на тлі трамвая на Подолі, а також фото зі своєю близькою подругою Діаною Шварц.

Ані Лорак приїхала до Києва (фото: instagram.com/anilorak)

Причини свого візиту співачка пояснювати не стала, лише лаконічно підписавши знімки: "Улюблений Київ. Прекрасний Поділ. І моя @dianaschwartz".

Підписники зірки шоковані її візитом до Києва і залишають безліч коментарів під світлинами співачки.