Ані Лорак похвалилася сталевим пресом на Сицилії

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак продемонструвала відмінну фізичну форму

Ані Лорак вирушила на італійський оостров Сицилію для зйомок нового кліпу на пісню "Мы нарушаем". Як видно з опублікованого Дівою фото в Instagram, режисером відеоряду став Алан Бадоєв.

Варто відзначити, що співачка, яку нещодавно знову запідозрили в цікавому становищі через помітно кругленький животик, спростувала всі домисли фанатів.

Це підтвердив чорний кроп-топ, котрий показав сталеві кубики преса 41-річної Кароліни Куєк.

Здивувала Ані Лорак і новою зачіскою. Мабуть, співачка почала використовувати перуки, оскільки нещодавно на концерті вона була з довгими прямим волоссям і чубчиком, а на новому знімку похвалилася боб-каре.

Ані Лорак на Сицилії знімає кліп з Бадоєвим (фото: instagram.com/anilorak)

Знімок співачки викликав неабиякий захват шанувальників, які з нетерпінням чекають виходу нового відеотвору від Ані Лорак і Бадоєва. В коментарях виконавиці безліч захоплених відгуків від шанувальників.