ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ані Лорак похвалилася сталевим пресом на Сицилії

STYLERПерсони    23.10.2019 - 07:55
Ані Лорак похвалилася сталевим пресом на Сицилії
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак продемонструвала відмінну фізичну форму

Ані Лорак вирушила на італійський оостров Сицилію для зйомок нового кліпу на пісню "Мы нарушаем". Як видно з опублікованого Дівою фото в Instagram, режисером відеоряду став Алан Бадоєв.

Варто відзначити, що співачка, яку нещодавно знову запідозрили в цікавому становищі через помітно кругленький животик, спростувала всі домисли фанатів.

Це підтвердив чорний кроп-топ, котрий показав сталеві кубики преса 41-річної Кароліни Куєк.

Здивувала Ані Лорак і новою зачіскою. Мабуть, співачка почала використовувати перуки, оскільки нещодавно на концерті вона була з довгими прямим волоссям і чубчиком, а на новому знімку похвалилася боб-каре.

Ані Лорак похвалилася сталевим пресом на Сицилії

Ані Лорак на Сицилії знімає кліп з Бадоєвим (фото: instagram.com/anilorak)

Знімок співачки викликав неабиякий захват шанувальників, які з нетерпінням чекають виходу нового відеотвору від Ані Лорак і Бадоєва. В коментарях виконавиці безліч захоплених відгуків від шанувальників.

  • Кубики!
  • Ваш тандем з Аланом - унікальний! Коли дізнаєшся, що черговий Ваш кліп знімає ця таланова людина - чекаєш виходу цього кліпу з трепетним нетерпінням.
  • Це взагалі законно виглядати так красиво і молодо? Ви супер!
  • Офігенна. Який прес! Розумниця.

Ані Лорак похвалилася сталевим пресом на Сицилії

На нервах, а не в любові: Ані Лорак викрили у брехні Ані Лорак заінтригувала прихильників знімком з новим коханим
Новини України Ані Лорак
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся