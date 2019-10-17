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Більше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядом

STYLERПерсони    17.10.2019 - 20:36
Більше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядом
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак викликала захоплення новим фото

Ані Лорак, яка нещодавно відвідала рідну Україну з приватним візитом, продовжує гастролювати по теренах Російської Федерації. Співачка опублікувала в Instagram знімок, на якому її ледь впізнали її шанувальники.

"Сьогодні! #шоудива#люберці", - анонсувала виступ Кароліна, показавши знімок з поки ще порожнього концертного залу.

Не зовсім зрозуміло, чи то вдале освітлення, чи то робота фоторедактора омолодили 41-річну Кароліну Куєк, але факт залишається фактом... Багато підписників не впізнали улюблену Діву.

Співачка отримала масу компліментів від фанатів. Варто відзначити, що навіть толстовка, треніки і зібране у хвіст волосся не змогли зіпсувати враження. Шанувальники, мабуть, вже звикли до експериментів зі стилем, до яких останнім часом вдається співачка.

Більше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядомБільше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Фани в захопленні від променистого зовнішнього вигляду улюбленої співачки, про що не соромляться висловлюватися у коментарях до її недавніх знімків.

  • Я думав донька підросла, здалося.
  • Шикарно виглядаєш, старше 20 і не скажеш.
  • Прекрасно виглядаєте.
  • Кароліна, Ви як лялечка! Ну більше 17 реально не даси!
  • Скажіть, будь-ласка, від чого ви так схудли? Розкрийте секрет.

Більше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядомБільше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядомБільше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядомБільше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядомБільше 17 не даси: Ані Лорак вразила молодим виглядом

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