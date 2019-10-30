Ани Лорак засветила пышные формы в одном белье: видео и фото

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак покорила фанов роковым образом

Ани Лорак пришла на мероприятие в довольно откровенном образе. Певица не стесняясь показала пышные формы в кружевном бюстье, которое слегка прикрыла трендовым шелковым бельевым костюмом.

В Instagram Каролины появились соответствующие фото и видео. Певица не зря выбрала такой дресс-код, ведь вечеринка была посвящена известному бренду нижнего белья.

Наряд певица дополнила блестящими ботильонами и массивным колье. Поклонники пришли в восторг от довольно рокового образа Ани Лорак.

Ани Лорак показала грудь в белье (фото: instagram.com/anilorak)

Фаны в комментариях наперебой расхваливают любимую певицу, котороя покорила их неожиданным образом.

Как же вам идет шелк, так красиво подчеркивает женственность силуэта.

Черный вам очень идет. Это в Нью-Йорке?

Богиня, одним словом.

Шикарна даже в черном.

К слову, прелести Каролины можно заценить на видео, на котором певица угощается свежей клубникой.

Ани Лорак показала грудь в белье (видео: instagram.com/anilorak)

Стоит отметить, что давний друг певицы Сергей Лазарев, с которым ей неоднократно приписывали роман, наконец-то расставил все точки над "і" в отношениях с Каролиной.