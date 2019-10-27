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Лазарєв розставив крапки над і у відносинах з Ані Лорак

STYLERПерсони    27.10.2019 - 16:58
Лазарєв розставив крапки над і у відносинах з Ані Лорак
Ані Лорак і Сергій Лазарєв (колаж РБК-Україна)

Ані Лорак і Сергій Лазарєв знаходяться виключно в дружніх відносинах

Артистів Ані Лорак і Сергій Лазарєв неодноразово звинувачували в приховуванні романтичних відносин від громадськості. На 1 квітня артисти навіть пожартували, що в дійсності є парою, але зараз чітко позначили межі своїх відносин для шанувальників. На своїх сторінках у соціальній мережі Instagram і Ані Лорак і Сергій Лазарєв опублікували знімки з вечора Ігоря Крутого в Нью-Йорку, де поставили хештеги, що підтверджують їх дружбу.

"Посилаємо вам всім великий привіт з Нью-Йорка з вечора Ігоря Крутого!)) з Ані Лорак #СергейЛазарев #АниЛорак #Дружба", - написав на своїй сторінці в підписі до спільного знімка з співачкою російський співак.

Лазарєв розставив крапки над і у відносинах з Ані Лорак

Лазарєв передав привіт з вечора Ігоря Крутого (скріншот: instagram.com/lazarevsergey)

Лазарєв розставив крапки над і у відносинах з Ані Лорак

Сергій Лазарєв і Ані Лорак (фото: instagram.com/lazarevsergey)

При цьому українська співачка вирішила опублікувати інший знімок, без участі Сергія Лазарєва, однак також вказала хештег #друзі.

"Одного разу в Америці. #musical #TinaTurner #friends #newyork #positive #music", - написала артистка в підписі до світлини з Філіпом Кіркоровим, Дімітрісом Контопулосом і Іліасом Кокотосом.

Лазарєв розставив крапки над і у відносинах з Ані Лорак

Ані Лорак про візит до Америки (скріншот: instagram.com/anilorak)

Лазарєв розставив крапки над і у відносинах з Ані Лорак

Ані Лорак, Філіп Кіркоров, Дімітріс Контопулос і Іліас Кокотос (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що раніше Ані Лорак і Сергій Лазарєв разом прийшли на щорічну премію MuzTV. Артистка поділилася коротким роликом, на якому видно, що Сергій Лазарєв сидить поруч з дочкою української співачки і міцно тримає її за руку під час оголошення переможця. У цей вечір артистка забрала нагороду в номінації "Краще концертне шоу". Це спровокувало чутки про те, що артисти перебувають у романтичних стосунках.

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Новини України Ані ЛоракСергей Лазаревроман
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