ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ефектна брюнетка: у мережу потрапили весільні фото Лазарєва

STYLERПерсони    13.06.2019 - 15:17
Ефектна брюнетка: у мережу потрапили весільні фото Лазарєва
Сергій Лазарєв одружився (Колаж РБК-Україна)

Фанати намагаються вгадати, хто ж став супутницею життя Лазарєва

Сергій Лазарєв, російський співак, якому приписують роман з українською співачкою Ані Лорак, раптово опинився біля вівтаря з невідомою брюнеткою. Фотографії розмістили в Instagram.

На знімку Сергій Лазарєв в костюмі нареченого стоїть під весільної аркою з квітів з ефектною брюнеткою у вінчальній сукні. В руках у Сергія Лазарєва весільний букет.

В коментарі до фотографії вказано, що ефектна брюнетка – це ізраїльська модель, проте ім'я її не розголошується.

Ефектна брюнетка: у мережу потрапили весільні фото Лазарєва

Сергій Лазарєв з нареченою (instagram.com/gavrilovnak)

Цілком імовірно, що дівчина – мати другої дитини Сергія Лазарєва, про яку раніше писали ЗМІ. Сам артист заперечував наявність у нього другої дитини, але свого старшого сина Микиту він приховував протягом двох років, тому фанати припустили, що і в цей раз співак намагається приховати своє особисте життя.

У коментарях під фото думки шанувальників розділилися. Одні побажали Лазарєву сімейного щастя і вірять, що він дійсно став розсудливим. Інші жартують, що ймовірний шлюб співака доводить його традиційну орієнтацію.

Знайшлися і ті, хто стверджують, що фото – постановочне і це кадр з майбутнього кліпу Сергія Лазарєва. Також розглядається версія, що співак сам зробив це фото для того, щоб заінтригувати фанатів і привернути увагу до своєї персони.

Крім того, можливо Сергія Лазарєва сфотографували під час весільного заходу, але він був не нареченим, а запрошеним гостем.

Ефектна брюнетка: у мережу потрапили весільні фото ЛазарєваЕфектна брюнетка: у мережу потрапили весільні фото ЛазарєваЕфектна брюнетка: у мережу потрапили весільні фото ЛазарєваЕфектна брюнетка: у мережу потрапили весільні фото ЛазарєваЕфектна брюнетка: у мережу потрапили весільні фото Лазарєва

Скріншот коментарів (instagram.com/gavrilovnak)

У акаунті Сергія Лазарєва на даний момент немає ні спростування цієї інформації, ні підтвердження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєв є відносини.

А також розповідали про те, що Сергій Лазарєв і Лобода потрапили в грандіозний скандал.

Псевдо-дружина і дитина: у Лазарєва знайшли таємну сім'ю Скільки можна туди їздити? Лазарєва рознесли через провал на Євробаченні
Новини України Ані ЛоракСергей Лазарев
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся