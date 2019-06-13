Ефектна брюнетка: у мережу потрапили весільні фото Лазарєва

Сергій Лазарєв одружився (Колаж РБК-Україна)

Фанати намагаються вгадати, хто ж став супутницею життя Лазарєва

Сергій Лазарєв, російський співак, якому приписують роман з українською співачкою Ані Лорак, раптово опинився біля вівтаря з невідомою брюнеткою. Фотографії розмістили в Instagram.

На знімку Сергій Лазарєв в костюмі нареченого стоїть під весільної аркою з квітів з ефектною брюнеткою у вінчальній сукні. В руках у Сергія Лазарєва весільний букет.

В коментарі до фотографії вказано, що ефектна брюнетка – це ізраїльська модель, проте ім'я її не розголошується.

Сергій Лазарєв з нареченою (instagram.com/gavrilovnak)

Цілком імовірно, що дівчина – мати другої дитини Сергія Лазарєва, про яку раніше писали ЗМІ. Сам артист заперечував наявність у нього другої дитини, але свого старшого сина Микиту він приховував протягом двох років, тому фанати припустили, що і в цей раз співак намагається приховати своє особисте життя.

У коментарях під фото думки шанувальників розділилися. Одні побажали Лазарєву сімейного щастя і вірять, що він дійсно став розсудливим. Інші жартують, що ймовірний шлюб співака доводить його традиційну орієнтацію.

Знайшлися і ті, хто стверджують, що фото – постановочне і це кадр з майбутнього кліпу Сергія Лазарєва. Також розглядається версія, що співак сам зробив це фото для того, щоб заінтригувати фанатів і привернути увагу до своєї персони.

Крім того, можливо Сергія Лазарєва сфотографували під час весільного заходу, але він був не нареченим, а запрошеним гостем.

Скріншот коментарів (instagram.com/gavrilovnak)

У акаунті Сергія Лазарєва на даний момент немає ні спростування цієї інформації, ні підтвердження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явився доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєв є відносини.

А також розповідали про те, що Сергій Лазарєв і Лобода потрапили в грандіозний скандал.