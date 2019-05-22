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Вам точно є 18? Мережу підірвало фото посвіжілої Ані Лорак

STYLERЖиття    22.05.2019 - 16:36
Вам точно є 18? Мережу підірвало фото посвіжілої Ані Лорак
Ані Лорак вразила мережу новим фото (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак повернулася в популярну соцмережу

Ані Лорак порадувала своїх шанувальників новою фотографій. Українська співачка давно вже не викладала нічого нового в мережу, і сьогодні додала нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Новий знімок артистка зробила сидячи в машині. На фото співачка посміхається, і виглядай щасливою.

"Хай день буде наповнений тільки радісними емоціями!" - підписала фото Ані Лорак.

Вам точно є 18? Мережу підірвало фото посвіжілої Ані Лорак

Ані Лорак захопила мережу новим фото (instagram.com/anilorak)

Користувачі мережі помітили гарний зовнішній вигляд співачки.

  • Господи, це законно взагалі бути такою красивою?
  • Ідеальна. Радуйте нас своїми фотографіями. Ми дуже сумуємо;
  • Вам точно є 18? Не повірю!!!! Така прекрасна;
  • Красоточка;
  • Боже, яка ж ви прекрасна. Сиджу, роблю уроки і тут приходить повідомлення про те, що ви виклали нову фотографію. Відразу ж заходжу дивлюся і так піднімається настрій. Відразу посмішка на обличчі. І зараз з'явилося ще більше мотивації робити що небудь. А все завдяки вам і вашим найкращим селфи. Дуже сильно люблю вас моя Діва;
  • Боже! Дякую за чудове фото! Так піднімає настрій! Як тільки бачиш вашу чудову посмішку, світ стає яскравішим! Шалено люблю!
  • Яка ж ніжна. Шалено красива;
  • Ви шалено красива, улюблена сонячна усмішка;
  • Ну, нарешті! Ура! Ми нудьгували! Тепер чекаємо фотку з Сергієм Лазарєвим;
  • Ваші очі бездонні! Ви - найкраща!
  • Після вашого селфі настрій піднявся на всі 100%;
  • Яка ви гарна, а тут бігаєш, діти неслухняні, до себе і руки не доходять;
  • Красуня. Еталон жіночої краси;
  • Моя ж ви красуня! Відкриваю стрічку і одразу настрій від вас! Давно вас не бачив. Найкрасивіша в цьому шоу-бізнесі!!!

Нагадаємо, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

Раніше повідомлялося про те, що в новій пісні Ані Лорак знайшли слова, які співачка адресувала свому колишньому чоловікові Мурату Налчаджіоглу.

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