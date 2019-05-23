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Була інша любов: Ані Лорак багато років була закохана не в Мурата

STYLERЖиття    23.05.2019 - 15:32
Була інша любов: Ані Лорак багато років була закохана не в Мурата
Ані Лорак любила не Мурата (Колаж РБК-Україна)

Ані Лорак розлучилася з коханим через продюсера

Ані Лорак з юних років була закохана в іншого чоловіка, відомого футболіста, і Мурата Налчаджіоглу в її оточенні не розглядали, як майбутнього чоловіка. Про це розповів продюсер екс-солістки групи "ВІА Гра" Альони Вінницької Костянтин Алексєєв, пише російське видання EG.ru.

Він повідомив, що протягом 15 років працював з продюсером Ані Лорак Юрієм Фальосою і бачив в її оточенні чоловіка, з яким у неї була справжня любов. За словами Алексєєва, Мурата в оточенні співачки навіть не сприймали, як майбутнього чоловіка, так як всі були впевнені, що вона вийде заміж за свого друга дитинства – відомого футболіста, екс-гравця київського "Динамо" Сергія Реброва.

"Я завжди вважав, що Кароліна повинна була розписатися зі своїм футболістом Сергієм. Вони справді кохали один одного. Я 15 років пропрацював з її першим продюсером Юрієм Фальосою. І бачив з боку відносини Кароліни і Сергія. Мені не потрібно було нічого питати. По їхніх очах я розумів, що у них не хіть, а серйозні почуття", - зазначив Алексєєв.

Була інша любов: Ані Лорак багато років була закохана не в Мурата

У Ані Лорак була любов з відомим футболістом (instagram.com/anilorak)

Він додав, що Сергій Ребров дуже ревнував Кароліну, коли вона їхала на гастролі зі своїм продюсером, так як ходили чутки про те, що між ними є зв'язок.

"Коротше, обидва повели себе як дурні. Так вже влаштоване життя. Душа не завжди перебуває в стані любові і служіння. Іноді інстинктивно хочеться зробити щось всупереч. За це вони і поплатилися своїм щастям", - пояснив продюсер розрив Ані Лорак з Ребровим.

За його словами, якщо б не зв'язок з Фальосою, то Ані Лорак могла б вийти заміж за Сергія Реброва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Ані Лорак натякнула шанувальникам про цікаве положення.

А також розповідали про те, що Ані Лорак налякала фанатів своєї раптовою молодістю.

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