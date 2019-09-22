Ідеал жінки: Ані Лорак зачарувала фанатів ніжним образом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак приємно здивувала своїх підписників

Ані Лорак приємно здивувала фанатів, опублікувавши в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці кілька фотографій в ніжному образі. Зірка показала бекстейдж зі зйомок кліпу, який незабаром буде представлений глядачам.

Крім того, виконавиця залишила під фото меседж: "Ізраїль, спасибі за вашу гостинність! Позаду два неймовірних концерту #шоуДива у Беер-Шеві та Хайфі! Так тепло від вашої любові! Сьогодні Тель-Авів! Чекаю на вас!".

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На цей раз підписники були зачаровані образом Ані Лорак і ніякого негативу писати не стали:

Подібної краси ще не бачила.

Ви прекрасні.

Я так люблю Вашу естетику. Просто обертом голова.

Дар мови втратила.

Дуже красива і жіночна.

Ідеал жінки.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фанати зробили зауваження Ані Лорак за її зовнішній вигляд.

А також розповідали про те, що Ані Лорак нарвалася на гнів шанувальників за те, що вийшла у світ із новим бойфрендом.