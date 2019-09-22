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Ідеал жінки: Ані Лорак зачарувала фанатів ніжним образом

STYLERПерсони    22.09.2019 - 15:35
Ідеал жінки: Ані Лорак зачарувала фанатів ніжним образом
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак приємно здивувала своїх підписників

Ані Лорак приємно здивувала фанатів, опублікувавши в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці кілька фотографій в ніжному образі. Зірка показала бекстейдж зі зйомок кліпу, який незабаром буде представлений глядачам.

Крім того, виконавиця залишила під фото меседж: "Ізраїль, спасибі за вашу гостинність! Позаду два неймовірних концерту #шоуДива у Беер-Шеві та Хайфі! Так тепло від вашої любові! Сьогодні Тель-Авів! Чекаю на вас!".

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

На цей раз підписники були зачаровані образом Ані Лорак і ніякого негативу писати не стали:

  • Подібної краси ще не бачила.
  • Ви прекрасні.
  • Я так люблю Вашу естетику. Просто обертом голова.
  • Дар мови втратила.
  • Дуже красива і жіночна.
  • Ідеал жінки.

Ідеал жінки: Ані Лорак зачарувала фанатів ніжним образом

Ідеал жінки: Ані Лорак зачарувала фанатів ніжним образом

Ідеал жінки: Ані Лорак зачарувала фанатів ніжним образом

Ідеал жінки: Ані Лорак зачарувала фанатів ніжним образом

Ідеал жінки: Ані Лорак зачарувала фанатів ніжним образом

Ідеал жінки: Ані Лорак зачарувала фанатів ніжним образом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фанати зробили зауваження Ані Лорак за її зовнішній вигляд.

А також розповідали про те, що Ані Лорак нарвалася на гнів шанувальників за те, що вийшла у світ із новим бойфрендом.

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