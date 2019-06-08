Ани Лорак и Лазарев вместе: появились неопровержимые доказательства (видео)

Ани Лорак и Лазарев вместе появились на публике (коллаж РБК-Украина)

Ани Лорак получила награду в номинации "Лучше концертное шоу"

Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе пришли на получение ежегодной премии MuzTV. Артистка поделилась коротким роликом, на котором видно, что Сергей Лазарев сидит рядом с дочерью украинской певицы и крепко держит ее за руку во время объявления победителя. В этот вечер артистка забрала награду в номинации "Лучше концертное шоу". По поводу отношений Ани Лорак и Лазарева фанаты свои предположения написали под видео в Instagram исполнительницы.

"Лучшее концертное шоу! Спасибо MuzTV и Арману Давлетярову! Спасибо лучшему режиссеру Олегу Бондарчуку! Спасибо всей моей команде и каждому, кто принимал участие в создании #шоуДива! Спасибо моим любимым зрителям!" – написала артистка.

Ани Лорак и Лазарев вместе появились на публике (видео: instagram.com/anilorak)

Одним из первых свой комментарий оставил сам Сергей Лазарев. Он ничего не написал, оставил только три красных сердца. Многие отметили, что в поступках и поведении Лазарева видно, что артист любит Ани Лорак:

Лазарев вас конечно любит бесконечно!!!

Ждем шоу Дива в Украине.

Вы действительно заслужили, потому что ваше шоу - это шоу мирового уровня. Горжусь вами сильно. Дальше - больше. У вас лучшая команда и прекрасный маленький болельщик рядом с вами. Поздравляю.

ХОРОШО СМОТРИТЕСЬ С ЛАЗАРЕВЫМ. И дочка держит вас обоих за руки)))

Лазарев: моя девочка.

Семья.

Ани Лорак и Лазарев вместе появились на публике (скриншот: instagram.com/anilorak)

Напомним, что ранее Ани Лорак обвинили в том, что она превратилась в классическую разведенку.

Недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

Напомним, стало известно, что Ани Лорак много лет была влюблена в известного футболиста, бывшего игрока киевского "Динамо".