Перетворилася на класичну розведьонку: Ані Лорак шокувала зовнішнім виглядом

Ані Лорак у вульгарному вбранні обурила мережу
Ані Лорак напередодні стала гостею Премії МузТВ-2019, опублікувавши відповідне фото з заходу у соцмережі Instagram. Однак далеко не це стало основною причиною критики на її адресу.
Ані Лорак розгромили за надмірно вульгарне плаття, в якому вона позує на червоній доріжці разом з дочкою. "З моєю маленькою принцесою на премії МузТВ-2019", - підписала знімок виконавиця.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Також Лорак розмістила запис у сторіс, на якій зображено, як вона з Софією їде в машині:
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
Користувачі жахнулися, як тільки побачили подібний знімок. Практично одноголосно фанати висловили думку про те, що співачка всіляко намагається привернути до себе увагу, оголяючись з кожним разом все більше:
Скріншот (фото: instagram.com/anilorak)
Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.
Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".
Також нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.