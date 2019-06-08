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Перетворилася на класичну розведьонку: Ані Лорак шокувала зовнішнім виглядом

STYLERПерсони    08.06.2019 - 10:15
Перетворилася на класичну розведьонку: Ані Лорак шокувала зовнішнім виглядом
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак у вульгарному вбранні обурила мережу

Ані Лорак напередодні стала гостею Премії МузТВ-2019, опублікувавши відповідне фото з заходу у соцмережі Instagram. Однак далеко не це стало основною причиною критики на її адресу.

Ані Лорак розгромили за надмірно вульгарне плаття, в якому вона позує на червоній доріжці разом з дочкою. "З моєю маленькою принцесою на премії МузТВ-2019", - підписала знімок виконавиця.

Перетворилася на класичну розведьонку: Ані Лорак шокувала зовнішнім виглядомАні Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Також Лорак розмістила запис у сторіс, на якій зображено, як вона з Софією їде в машині:

Перетворилася на класичну розведьонку: Ані Лорак шокувала зовнішнім виглядом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Користувачі жахнулися, як тільки побачили подібний знімок. Практично одноголосно фанати висловили думку про те, що співачка всіляко намагається привернути до себе увагу, оголяючись з кожним разом все більше:

  • В активному пошуку?
  • Головне - не втратити сукню на самому цікавому місці.
  • Кошмар, що це за сукня у Лорак!?
  • На жаль, перетворилася на класичну разведьонку.
  • Щось вбрання з кожним разом усе відвертіше і відвертіше!
  • З донечкою можна було б і одягтися скромніше, відкрила все на огляд!

Перетворилася на класичну розведьонку: Ані Лорак шокувала зовнішнім виглядом

Скріншот (фото: instagram.com/anilorak)

Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

Нагадаємо, стало відомо, що Ані Лорак багато років була закохана у відомого футболіста, колишнього гравця київського "Динамо".

Також нещодавно Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.

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