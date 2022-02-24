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Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)

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Четвер 24 лютого 2022 22:41
Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото) Колаж РБК-Україна: у світі проводять протестні акції через напад Росії на Україну
Автор: Володимир Костирін

Вторгнення Росії в Україну з повномасштабними військовими діями 24 лютого різко засудили в усьому світі - лідери держав вводять проти РФ нові санкції, а люди виходять на мітинги та акції на підтримку нашої країни.

Як проходять заходи в столицях і великих містах різних країн - дивіться в матеріалі нижче.

Люди приносять українські прапори та іншу національну символіку, вигукують гасла проти військової агресії РФ, тримають плакати з написами на різних мовах "Зупиніть Путіна", "Ми за Україну", "Україна вільна", "Стоп російській атаці", "Руки геть від України" та інші.

Також численні акції проводять під стінами російських посольств і консульств.

Акція в Лондоні

У столиці Великої Британії велика кількість людей зібралася на Даунінг Стріт. Громадяни в тому числі закликають прем'єра Бориса Джонсона посилити санкції проти РФ через напад на Україну.

Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)

У Лондоні провели акцію За Україну і проти російської агресії (фото: facebook.com/artem.sokolenko.1)

Акції в Хайфі

В Ізраїлі на протест проти агресії Росії й на підтримку України в місті Хайфа під консульством РФ зібралося близько тисячі людей.

Як в мережі розповідають очевидці - деякі навіть закликали "штурмувати" будівлю диппредставництва через дії Кремля і нападом на Україну.

Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)

Акція в Хайфі на підтримку України біля консульства РФ (фото: facebook.com/artem.sokolenko.1)

Крім того, масові акції пройшли в різних містах Австрії, Іспанії, Канади, Латвії, Нідерландів, Німеччини, Швеції, Японії, Чехії, на Шрі-Ланці.

Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)

Акція в Празі проти військового вторгнення РФ в Україну (фото: krymr.com)

У столиці Німеччини Берліні люди зібралися біля Брандербурзьких воріт, підсвічених кольорами українського прапора, передає Радіо "Свобода".

А у Вільнюсі громадянин Білорусі і РФ музикант Тімоті Суладзе на знак протесту спалив свій російський паспорт перед посольством країни.

Ктоме того, антивоєнні акції провели в Алмати в Казахстані біля будівлі консульства РФ, де були затримані близько десятка осіб, яких силовики відвезли на автозаку.

Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)Акції на підтримку України та проти агресії Росії проводять по всьому світу (відео, фото)

У світі люди виходять на акції на підтримку України через напад Росії (фото: newsru.co.il)

Раніше повідомлялося, що російські зірки відреагували на вторгнення в Україну і жорстко засудили дії Володимира Путіна.

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