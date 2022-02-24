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Російські зірки відреагували на вторгнення РФ в Україну: це ганьба!

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Четвер 24 лютого 2022 11:57
Російські зірки відреагували на вторгнення РФ в Україну: це ганьба! Фото: Валерій Меладзе виступив проти війни (facebook. com. atlasweekend)
Автор: Людмила Жукова

Росія напала на Україну 24 лютого. У цей час російські зірки шоу-бізнесу відреагували на вторгнення і жорстко засудили дії Володимира Путіна.

У нашому матеріалі читайте, хто з артистів засудив жорстку агресію Кремля.

Російський актор Максим Віторган і колишній чоловік Ксенії Собчак опублікував Чорний квадрат в соцмережі Instagram і підписав коротко: "ганьба".

Шоумен Максим Галкін повідомив, що він перебуває на зв'язку з рідними та друзями з України.

"З ранку на зв'язку з рідними та друзями з України! Не передати словами, що я відчуваю! Як це все можливо! Не може бути виправдань війні! Ні війні!".

Співак Валерій Маледзе також не залишився осторонь і записав емоційне відео. На ньому він закликав розв'язувати питання методом мирних переговорів.

"Нам дано мову. Говоріть, як є! Путін напав на Україну! На всю Україну! Нам не потрібна Росія! Нас немає від кого рятувати, тільки від Росії!"- зазначив Меладзе.

Музикант Андрій Макаревич також не залишився осторонь.

"Ну що, все ще думаємо, що несемо мир і незалежність у Донбас? Чи просто напали на Україну?" - написав він у Facebook.

Як ми раніше писали, бійці ЗСУ передали українцям привіт з передової.

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