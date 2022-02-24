Акции в поддержку Украины и против агрессии России проводят по всему миру (видео, фото)

Вторжение России в Украину с полномасштабными военными действиями 24 февраля резко осудили во всем мире - лидеры государств вводят против РФ новые санкции, а люди выходят на митинги и акции в поддержку нашей страны.

Как проходят мероприятия в столицах и крупных городах разных стран - смотрите в материале ниже.

Люди приносят украинские флаги и другую национальную символику, выкрикивают лозунги против военной агрессии РФ, держат плакаты с надписями на разных языках "Остановите Путина", "Мы за Украину", "Украина свободная", "Стоп российской атаке", "Руки прочь от Украины" и другие.

Также многочисленные акции проводят под стенами российских посольств и консульств.

Акция в Лондоне

В столице Великобритании большое количество людей собралось на Даунинг Стрит. Граждане в том числе призывают премьера Бориса Джонсона усилить санкции против РФ из-за нападения на Украину.

В Лондоне провели акцию за Украину и против российской агрессии (фото: facebook.com/artem.sokolenko.1)

Акции в Хайфе

В Израиле на протест против агрессии России и в поддержку Украины в городе Хайфа под консульством РФ собралось около тысячи человек.

Как в сети рассказывают очевидцы - некоторые даже призывали "штурмовать" здание диппредставительства из-за действий Кремля и нападением на Украину.

Акция в Хайфе в поддержку Украины возле консульства РФ (фото: facebook.com/artem.sokolenko.1)

Кроме того, массовые акции прошли в разных городах Австрии, Испании, Канады, Латвии, Нидерландов, Германии, Швеции, Японии, Чехии, на Шри-Ланке.

Акция в Праге против военного вторжения РФ в Украину (фото: krymr.com)

В столице Германии Берлине люди собрались у Брандербургских ворот, подсвеченных цветами украинского флага, передает Радио "Свобода".

А в Вильнюсе гражданин Беларуси и РФ музыкант Тимоте Суладзе в знак протеста сжег свой российский паспорт перед посольством страны.

Ктоме того, антивоенные акции провели в Алматы в Казахстане около здания консульства РФ, где были задержаны около десятка человек, которых силовики увезли на автозаке.

В мире люди выходят на акции в поддержку Украины из-за нападения России (фото: newsru.co.il)