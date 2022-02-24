У Росії протестують проти війни з Україною: затримано майже 900 людей
Фото: у Росії затримали майже 900 людей на акціях протесту проти війни з Україною (ovdinfo.org)
У Росії по різним містам тривають масові акції проти війни з Україною. Затримано вже понад 852 особи у 44 містах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "ОВД-Інфо".
Зокрема, затримано мітингувальників у таких містах:
- Москва - 426,
- Санкт-Петербург - 178,
- Єкатеринбург - 39,
- Краснодар - 26,
- Саратов - 22,
- Нижній Новгород - 16,
- Іваново - 14,
- Калінінград - 13,
- Тюмень - 11,
- Уфа - 11,
- Оренбург - 9,
- Перм - 8,
- Новосибірськ - 8,
- Воронеж - 7,
- Псков - 7,
- Казань - 6,
- Іркутськ - 6,
- Рязань - 4,
- Томськ - 3,
- Вологда - 3,
- Володимир - 3,
- Владивосток - 3,
- Красноярськ - 3,
- Ростов-на-Дону - 2,
- Мурманськ - 2,
- Волгоград - 2,
- Іжевськ - 2,
- Тула - 2,
- Серпухов, Нижній Тагіл, Тольятті, Пенза, Ульяновськ, Улан-Уде, Омськ, Березовський, Брянськ, Кіров, Хабаровськ, Самара, Петрозаводськ, П'ятигорськ, Сиктивкар, Барнаул - по одному.
Протести в Росії
Нагадаємо, сьогодні Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши "спеціальну військову операцію на Донбасі".
У відповідь на це росіяни з різних міст проводять акції протесту та поодинокі пікети - вони вимагають припинити військове вторгнення на територію України та забезпечити мир між державами.