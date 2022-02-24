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У Росії протестують проти війни з Україною: затримано майже 900 людей

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Росія, Четвер 24 лютого 2022 20:06
У Росії протестують проти війни з Україною: затримано майже 900 людей Фото: у Росії затримали майже 900 людей на акціях протесту проти війни з Україною (ovdinfo.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії по різним містам тривають масові акції проти війни з Україною. Затримано вже понад 852 особи у 44 містах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "ОВД-Інфо".

Зокрема, затримано мітингувальників у таких містах:

  • Москва - 426,
  • Санкт-Петербург - 178,
  • Єкатеринбург - 39,
  • Краснодар - 26,
  • Саратов - 22,
  • Нижній Новгород - 16,
  • Іваново - 14,
  • Калінінград - 13,
  • Тюмень - 11,
  • Уфа - 11,
  • Оренбург - 9,
  • Перм - 8,
  • Новосибірськ - 8,
  • Воронеж - 7,
  • Псков - 7,
  • Казань - 6,
  • Іркутськ - 6,
  • Рязань - 4,
  • Томськ - 3,
  • Вологда - 3,
  • Володимир - 3,
  • Владивосток - 3,
  • Красноярськ - 3,
  • Ростов-на-Дону - 2,
  • Мурманськ - 2,
  • Волгоград - 2,
  • Іжевськ - 2,
  • Тула - 2,
  • Серпухов, Нижній Тагіл, Тольятті, Пенза, Ульяновськ, Улан-Уде, Омськ, Березовський, Брянськ, Кіров, Хабаровськ, Самара, Петрозаводськ, П'ятигорськ, Сиктивкар, Барнаул - по одному.

Протести в Росії

Нагадаємо, сьогодні Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши "спеціальну військову операцію на Донбасі".

У відповідь на це росіяни з різних міст проводять акції протесту та поодинокі пікети - вони вимагають припинити військове вторгнення на територію України та забезпечити мир між державами.

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