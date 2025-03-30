Актриса из фильма о Скрябине призналась, какие слова услышала от вдовы Кузьмы

Звезда фильма "Я, Побєда і Берлін", посвященной памяти Андрея Кузьменко, Мария Стопник, рассказала о съемках, атмосфере на площадке и своих впечатлениях от работы над этим проектом. В частности, она призналась, какие слова услышала от вдовы Скрябина.

По словам актрисы, участие в ленте "Я, Побєда і Берлін" стало для нее знаковым моментом в карьере.

"Съемки "Я, Побєда і Берлін", по моим ощущениям, огромный детский лагерь, в котором собрались единомышленники и работали больше за идею, а не за финансы. Это, фактически, мой первый большой полный метр. Так что фильм стал поворотной штукой в жизни. Это был кайфовый период. Когда закончился проект, мы продолжили общаться с режиссером и актерами. На связи до сих пор", - сказала Мария.

В частности, она поделилась и тем, что процесс перевоплощения в свою героиню прошел для нее довольно легко, в отличие от актера Ивана Блиндара, который воплотил образ молодого Андрея Кузьменко. Мария Стопник и Иван Блиндар (фото предоставлено пресс-службой)

"Этот проект дал мне прекрасных людей вокруг и помог отточить технически-профессиональные скиллы. К моему персонажу не было особых замечаний или правок, в отличие от роли Андрея Кузьменко, которого сыграл Иван Блиндар. Все знали Кузьму в возрасте от 30 лет, а в фильме он был 20-летний, которого знали только ближайшие друзья, одноклассники, жена, родители", - призналась артистка.

Однако самый волнующий момент произошел во время премьеры, когда вдова Кузьмы, Светлана Бабийчук, увидела фильм и выразила свои впечатления.

"У меня просто постоянно появлялась мысль о том, что человек, которого играю на экране, до сих пор здесь, он присутствует с нами на площадке и участвует в создании фильма. Я переживала, чтобы где-то не перегнуть, попасть в сходство. И уже когда мы сидели на премьере, Светлана сказала: "Да-да, это мое. Я бы тоже так отреагировала". Тогда я расслабилась: "Ну, хорошо. Я все правильно сделала", - вспомнила Мария.

Также звезда подчеркнула, что творчество Андрея Кузьменко всегда было для нее особенным. Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

"Творчество Кузьмы со мной всю жизнь, еще со школьных лет. У нас был кавер-бэнд, с которым мы играли треки "Скрябина". "Танец пингвина", "Моэ море", "Сам собы країна"... Оно мне очень все полюбилось! Мы всегда ходили на концерты и фестивали, куда приезжала группа "Скрябин". Никогда не забуду мой первый фестиваль "Захід фест". Тогда после концерта я подошла к Андрею, мы с ним обнялись, познакомились, поговорили пару слов. Это был невероятной души человек. Я считаю, что наша страна и мир очень много потеряли, когда он ушел", - поделилась она.

Кроме этого, актриса считает, что такие фильмы, как "Я, Побєда и Берлін", играют важную роль в сохранении памяти о выдающихся украинцах.

"На самом деле, проекты, посвященные нашим художникам, - это крутая вещь. Прежде всего это несет для молодого поколения знания о том, что было когда-то, кто был и что делал. В нашем фильме, например, молодежь за счет треков, перепетых современными популярными исполнителями, захотели послушать оригинал. Это касается не только музыкантов, но и фильмов о писателях, художниках, культурных деятелях", - сказала Стопник. Мария Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

По ее словам, украинцы должны больше уделять внимание собственной культуре и истории.

"Много лет мы были под гнетом, под насаждением культуры страны-агрессора. Поэтому сейчас архиважно возвращаться к своему и вспоминать свое. Наша культура о-го-го какая огромная и богатая. Это нужно вспоминать и запечатлевать навсегда. Поэтому я бы очень хотела сниматься дальше в фильмах об известных талантливых людях. И очень хотелось бы, чтобы эти фильмы делали качественно - со вкусом, стилем, с любовью", - подытожила знаменитость.

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