Мария Стопник: Мы должны создавать "броню" вокруг всего своего, но не ловить хайп на том, что идет война

О Кузьме Скрябине, фильмах о войне и важности украинского кино, о мечтах и ролях, которые считает особенными - в интервью РБК-Украина рассказала актриса Мария Стопник.

РБК-Украина расспросило Стопник о том, как ей удается преодолевать тоску, что для нее настоящее счастье и чем ей запомнились съемки в фильме о Скрябине.

Она сыграла в фильмах "Я, Побєда і Берлін", а сейчас исполняет одну из ролей в комедийном сериале "Будиночок на щастя" на Новом канале. Марии 27 лет, она охотно берется за новые проекты и не боится интересных образов.

– Мария, раньше вы называли своим кумиром Анджелину Джоли. До сих пор ли она остается для вас таким образцом? Если да, то почему?

– Сейчас у меня меняется понимание понятия "кумир". То есть что вообще понимается под словом "кумир"? Это полное принятие определенной персоны, со всеми ее положительными и отрицательными чертами, или как? Сейчас мне немного сложно выделить это понятие. Но Джоли я все равно восхищаюсь!

Нравится то, как она сочетает звездность, благотворительность и все остальное. Но зато замечаю: чем больше смотрю фильмов, тем большим количеством актеров и актрис восхищаюсь. Именно их актерским мастерством. Это могут быть даже неизвестные актеры. Просто сложно сейчас назвать их словом "кумир". Сейчас большие кумиры для меня - это военные, которые часто появляются в инфопространстве. Такие у нас кумиры сегодняшнего дня.

– А изменилось ли ваше отношение к актрисе после того, как она стала одной из первых мировых звезд, кто приехал в Украину в период полномасштабной войны?

– Отношение к ней не изменилось. Как я уже говорила, она мне нравилась и до того. Поэтому это не было каким-то поворотным моментом. Ожидаемо и понятно, что женщина, которая фактически является миротворцем, способна на такой шаг.

Мария Стопник рассказала об участии в "Х-Факторе" (фото предоставлено пресс-службой)

– Вы пробовали свои силы в "Х-Факторе", в 10 сезоне этого шоу. Вспомните тот период жизни.

– Это очень забавная история. Я была на "X-Факторе" дважды: в восьмом и десятом сезонах. В восьмом прошла кастинг, попала в тренировочный лагерь, но так сложились обстоятельства, что запускался полнометражный проект, и мне пришлось отказаться от шоу. Но тогда я пообещала команде, что вернусь. И вот через два года, в десятом сезоне, мне написали: "Тук-тук, привет! Помнишь, ты обещала, что снова придешь?" И я ушла (улыбается).

Период на самом деле был ужасный. Я как раз начала учиться в университете на актерском факультете, было очень много репетиций, которые постоянно пропускала. Очень волновалась, что меня выгонят с курса, поэтому было сложно - и психологически, и физически. Но рада, что такой опыт случился. Он сейчас помогает во многих сферах жизни. Такой себе курс молодого бойца. Вот недавно мы ставили мюзикл в театре, и в какой-то момент я подумала: "А откуда у меня чувство уверенности в перформативном искусстве с вокалом, актерством, работой с микрофонами, мониторами, переодеваниями?". И сразу вспомнила "X-Фактор". Поэтому опыт замечательный, но я бы посоветовала туда идти со стабильной психикой и не очень расстраиваться, если что-то идет не так, как вы себе планировали.

– Вы планировали связать свою карьеру не с актерством, а именно с музыкальной деятельностью?

– Я не планировала связать карьеру конкретно с чем-то одним. Музыка и вокал были со мной всю жизнь. Всегда пела и играла на инструментах. А потом появилось актерство. Не знаю, смогу ли когда-нибудь выбрать. Конечно, хочется приобщиться к музыкальной индустрии, но пока "наращиваю силы" для этого. У меня есть начальный материал, который можно записать. Но я слишком перфекционистка в этом отношении, хочется сделать красиво. Поэтому пока не чувствую, что сделаю все максимально качественно, лучше вообще не буду этого делать. С этим убеждением я потихоньку борюсь.

– Относительно музыки: вы сыграли одну из главных ролей в фильме "Я, Побєда і Берлін", посвященном памяти Андрея Кузьменко. Расскажите, какими были съемки для вас?

– Съемки "Я, Побєда і Берлін", по моим ощущениям, огромный детский лагерь, в котором собрались единомышленники и работали больше за идею, а не за финансы. Это, фактически, мой первый большой полный метр. Так что фильм стал поворотной штукой в жизни. Это был кайфовый период. Когда закончился проект, мы продолжили общаться с режиссером и актерами. На связи до сих пор.

Известная актриса рассказала, как играла дочь Скрябина (фото предоставлено пресс-службой)

– Насколько было сложно вжиться в образ Барбары? Чему вас научил этот опыт?

– Этот проект дал мне прекрасных людей вокруг и помог отточить технически-профессиональные скиллы. К моему персонажу не было особых замечаний или правок, в отличие от роли Андрея Кузьменко, которого сыграл Иван Блиндар. Все знали Кузьму в возрасте от 30 лет, а в фильме он был 20-летний, которого знали только ближайшие друзья, одноклассники, жена, родители.

Поэтому у Ивана была значительно более сложная задача. У меня просто постоянно появлялась мысль о том, что человек, которого играю на экране, до сих пор здесь, он присутствует с нами на площадке и участвует в создании фильма. Я переживала, чтобы где-то не перегнуть, попасть в сходство. И уже когда мы сидели на премьере, Светлана сказала: "Да-да, это мое. Я бы тоже так отреагировала". Тогда я расслабилась: "Ну, хорошо. Я все правильно сделала".

– Насколько близким является творчество Андрея Кузьменко именно для вас?

– Творчество Кузьмы со мной всю жизнь, еще со школьных лет. У нас был кавер-бэнд, с которым мы играли треки Скрябина. "Танець пінгвіна", "Моє море", "Сам собі країна"... Оно мне очень все полюбилось! Мы всегда ходили на концерты и фестивали, куда приезжала группа "Скрябін". Никогда не забуду мой первый фестиваль "Захід фест". Тогда после концерта я подошла к Андрею, мы с ним обнялись, познакомились, поговорили пару слов. Это был невероятной души человек. Я считаю, что наша страна и мир очень много потеряли, когда он ушел.

– Вот такие проекты вроде "Я, Побєда і Берлін", которые увековечивают память о талантливых украинских художниках, насколько важны они сейчас? Хотели бы сняться еще в чем-то подобном?

– На самом деле, проекты, посвященные нашим художникам, - это крутая вещь. Прежде всего это несет для молодого поколения знания о том, что было когда-то, кто был и что делал. В нашем фильме, например, молодежь за счет треков, перепетых современными популярными исполнителями, захотели послушать оригинал. Это касается не только музыкантов, но и фильмов о писателях, художниках, культурных деятелях.

Поэтому любые проекты, которые привлекают внимание к нашему прошлому - это суперовая инициатива. Много лет мы были под гнетом, под насаждением культуры страны-агрессора. Поэтому сейчас архиважно возвращаться к своему и вспоминать свое. Наша культура о-го-го какая огромная и богатая. Это нужно вспоминать и запечатлевать навсегда. Поэтому я бы очень хотела сниматься дальше в фильмах об известных талантливых людях. И очень хотелось бы, чтобы эти фильмы делали качественно - со вкусом, стилем, с любовью.

Звезда сериалов высказалась о фильме о Скрябине (фото предоставлено пресс-службой)

– Какую роль или роли еще бы хотели воплотить на экране?

– Мне всегда ужасно интересными были персонажи типа Ирен Адлер из "Шерлока". Также я всегда думала о королеве Елизавете, о Марии Стюарт. Уже где-то год третий-четвертый обдумываю роль леди Макбет. Мне очень интересен такой материал. Интересно попробовать раскрыть этого персонажа по-своему. Но вообще сейчас нет четкой мысли, что хочу сыграть вот "именно это". Обычно происходит так, что смотрю фильм или сериал и в моменте понимаю: "Вот это было бы интересно попробовать сыграть".

– Если говорить о самой главной мечте вашей жизни - какая она?

– Сейчас это сложный вопрос. С переходным возрастом, потом с изменением обстоятельств в жизни, дальше с началом полномасштабной войны размылись грани самой главной мечты. Ведь если есть мечта, ты должен к ней двигаться. Раньше вопреки всему "пробивала головой стену". А сейчас так складывается жизнь, что понимаешь: это не самое важное. То есть какая-то материальная мечта или детская мечта быть голливудской актрисой и получить "Оскар" отошли на второй план. На первом плане сейчас - быть счастливой и быть человеком. Иногда это сложнее, чем попасть в Голливуд, мне кажется. Хочется просто продуктивно и с пользой для мира прожить жизнь.

– Также вы снялись в пятом сезоне сериала "Будиночок на щастя", где заменили одну из актрис. Зритель увидит вас и в шестом сезоне. Поделитесь впечатлениями об этом проекте.

– На самом деле, заходить в проект, в котором все уже фактически как большая семья, потому что работают пятый сезон подряд, было немножко страшновато. Признаюсь, сначала чувствовала себя не очень в своей тарелке. Но команда хорошо и быстро меня приняла. На съемках всегда весело, поэтому я быстро привыкла.

– С кем из звездных коллег было легче всего найти общий язык? А с кем, возможно, труднее всего?

– Контакт я сразу нашла почти со всеми. От Назара Заднепровского и Виталины Библив чувствовалось, что они хотели быстро ввести меня в курс дела. Все объясняли, советовали, если я где-то делала ошибки или немного "тупила" (смеется). Они меня не ругали, а очень лояльно объясняли и входили в мое положение.

Известная актриса назвала артистов, которыми вдохновляется (фото предоставлено пресс-службой)

– Молодой актер перенимает опыт у опытных коллег или, скорее, полностью отдается своему восприятию и делает так, как считает нужным?

– По-разному бывает. Я всегда перенимаю опыт от тех, кем восхищаюсь, чья работа меня поражает. Отдаваться полностью интуиции в самом начале - не очень хорошо, стоит прислушиваться. Но все же иметь свою голову на плечах и анализировать. Не просто принимать совет, как истину святую, а пропускать его через свое восприятие. Очень сознательно и рационально.

Ведь если перебирать весь опыт от старших коллег, то можно схватить много ненужной тебе на данный момент информации. Мне всегда нравится перенимать технический опыт на съемках. Например, как снимать крупные планы, правильно ловить свет, не закрывать микрофон во время объятий. А по поводу актерского глубокого опыта стоит тщательно выбирать людей. Вспомнилась фраза из "Кайдашевої сім'ї" Нечуя-Левицкого: "Слушай бывалого, а не старого".

– Есть ли среди украинских коллег актер или актриса, на которых вы равняетесь?

– Есть двое очень близких коллег - Марина Кошкина и Саша Рудинский. Это два человека, которыми я постоянно восхищаюсь. Честно говоря, не умею так подходить к работе, как они. Настолько погружаться в материал, делать рисерч, как Марина. Она полностью разбирает сцену и потом еще ищет нестандартный подход к ней. Это настолько титаническая отдача своей работе!

У Саши так же. Они органичные, прекрасные актеры. Я всегда, когда вижу их на сцене, в кадре, испытываю невероятный восторг. И вот этот прикол: "Когда я вырасту, хочу быть Мариной Кошкиной и Сашей Рудинским". Если брать из старших актеров, то это Андрей Саминин, мой преподаватель, мой мастер. И я восхищаюсь его мировоззрением, его мастерством, его игрой, им как человеком. Эти три человека сразу приходят на ум как люди, которые восхищают каждый раз. И к чьему мнению я всегда прислушиваюсь. И всегда радуюсь за них и за их победы. Если вернуться к слову "кумир", наверное, они немножечко мои кумиры.

– Когда вы почувствовали, что стали популярной?

– Честно говоря, не чувствую себя популярной. Это понятие для меня немного эфемерное. Я не знаю, как это должно ощущаться (улыбается).

Стопник рассказала, как преодолевает грустные мысли (фото предоставлено пресс-службой)

– Что находится "по другую сторону" популярности? Ведь многие считают, что это только сплошные плюсы, которые не имеют минусов...

– Поскольку я этого не чувствую, то и не скажу точно. Но в целом анализируя и зная опыт коллег, понимаю, что вторая сторона популярности - ответственность за все, что ты говоришь или показываешь людям. Сложно осознавать, что ты влияешь на людей. И это влияние должно быть очень взвешенным и "чистым". Надо "фильтровать" абсолютно все. Помнить, что кто-то равняется на твое мнение. А еще из минусов - нехватка времени на личную жизнь.

– Что самое безумное вам приходилось делать ради определенной роли? Например, чтобы вжиться в определенный образ или сыграть какую-то сцену

– Я всегда за любой движ, если это касается съемок классного проекта. Помню, что когда-то для полного метра надо было снять сцену в море в Одесской области. Был май, то есть еще не очень жарко, а у меня бронхит и температура. И это еще не все! Мне нужно было нырнуть и вынырнуть по определенной команде. Но во время одного из дублей я поймала сильную волну, которая отбросила меня под постамент для оператора, откуда было не так легко вынырнуть.

Немного испугалась тогда, но все закончилось нормально. В целом я люблю вызовы, сложные сцены с трюками. Мне интересно воплощать все самой, всегда включается азарт. А еще нравится учиться чему-то новому для ролей. В одном из спектаклей во Франковском театре, например, танцую мужской гопак.

– Как мотивируете себя и восстанавливаетесь после изнурительных рабочих дней?

– Мое лучшее восстановление - сон. Я просто много сплю, смотрю сериал и ем. Еще люблю погулять на природе, где нет людей. А еще хорошо поплакать. Мне помогает. А с мотивацией сейчас сложно. Буду честной, даже не знаю, что посоветовать. Это миф, что известные люди всегда с энергией и вдохновением, поверьте. Я бы сама хотела узнать, где быстро и легко найти мотивацию (смеется).

– Мария, вы вместе с коллегой Иваном Блиндаром присоединились к совместному проекту с Йоркским международным шекспировским фестивалем (York International Shakespeare Festival) в Великобритании. Поделитесь подробностями и об этом опыте.

– Да, две недели мы с Иваном были в Йорке. Признаюсь, попасть в Англию было моей подростковой мечтой. Когда узнала, что поеду, то пищала от радости (улыбается). Мы создавали перформативный спектакль, где участвовали и британские коллеги-актеры. Это была интересная работа, в которой переплетались документальные истории и ассоциации на определенные темы. Режиссер классно все переплел с Шекспиром, поэтому зрители, которые приходили, говорили, что оно хорошо работает. Невероятный опыт! Хочется повторить (улыбается).

Актриса Стопник высказалась о важности украинского кино (фото предоставлено пресс-службой)

– По вашему мнению, что сегодня должно делать украинское искусство (кино, театр, музыка и другое), чтобы не только "исцелять" души зрителей, но и быть мощным напоминанием, что полномасштабная война продолжается?

– Сейчас наша культура в целом должна больше звучать и показываться. Мы должны создавать "броню" вокруг всего своего, вспоминать и запечатлевать. Потому что наша культура суперсильная и самодостаточная. Но, повторюсь, что главное - делать все качественно. Не ловить хайп на том, что идет война, и делать что угодно, лишь бы украинское. Нет! Важно творить так, чтобы это осталось для потомков целостным и качественным продуктом.

А что касается материала о войне. Я, например, внутренне могу принять только документалистику. Как по мне, для художественных проектов о войне должно пройти время. Должны зажить определенные раны, проанализироваться ситуации и так далее. В качестве примера всегда привожу фильм "Список Шиндлера". Между событием и кино прошло немного времени, так оно и сработало. Но! Есть другая сторона медали. Фильмы о современных событиях в Украине нужны, чтобы показывать всему миру, призывать к поддержке и напоминать, что борьба продолжается. Отличный пример - лента "20 днів у Маріуполі".

– Что касается вас лично: как боретесь с состояниями, когда апатия, депрессия или подобные настроения берут верх?

– Апатия и депрессия - мои кенты (смеется). В такие моменты спасает музыка. Я слушаю ее, играю на музыкальных инструментах, создаю новые мелодии или песни. Также пишу стихи. Учусь не закрывать эти состояния и не прятаться от них, а давать себе время, чтобы сублимировать их и правильно проживать. Поняла, что, если не умеешь проживать что-то плохое или сложное, то теряется умение чувствовать хорошее.

– О чем следует помнить сегодня каждому украинцу?

– Я считаю, что прежде всего все мы должны полностью отказаться от всего российского. Также важно вспомнить, что все то, что мы учили в школе о войне и обесценивании нас как нации, продолжается до сих пор. Раньше я, как и большинство, думала, что это осталось в истории. Нет! Оно есть сейчас. И будущее нашей страны и существование нас как нации в этом мире зависит от каждого. А еще помните, что мы должны делать все возможное на фронте или для фронта. Или хотя бы не мешать...

– Есть такое мнение, что счастье - это не случай, а выбор. Вы согласны с ним?

– Мне кажется, счастье может быть случаем. Но удержится ли оно - это уже выбор. Вообще жизнь - это штука, которая состоит из наших действий и последствий. Поэтому, действительно, от того, что ты делаешь, и зависит, будешь ли чувствовать себя счастливым, на своем месте. Поэтому, наверное, счастье - это все же выбор, но очень долгий и хлопотный. Наверное, выбор, состоящий из миллиарда многих маленьких выборов.

Мария Стопник (фото предоставлено пресс-службой)

– Почему, по вашему мнению, нет смысла в том, чтобы сдаться и просто плыть по течению?

– Я не совсем согласна. Иногда можно плыть по течению, и оно тебя вынесет в какое-то прикольное место. Не всегда есть силы плыть против течения, поэтому иногда стоит успокоиться и принять. Но все равно контролировать процесс. В то же время никогда не сдаваться. Если не проявлять сопротивления и не развиваться, то для чего тогда жить?

– Поделитесь вашими секретами, которые помогают быть в гармонии и видеть радость в каждом дне.

– Я считаю, что нет на 100% хороших и плохих дней. Б - Баланс (улыбается). Всегда можно найти что-то хорошее. В мельчайших деталях! Бывает, что могу проснуться с желанием плакать. Но потом мне парень привозит вкусный кофе, и становится легче. Или идешь по улице без тревоги и светит солнышко... Ну класс же! Поэтому мой совет - детально созерцать мир вокруг.

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