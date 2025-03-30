Акторка з фільму про Скрябіна зізналася, які слова почула від вдови Кузьми

Зірка фільму "Я, Побєда і Берлін", присвяченої пам’яті Андрія Кузьменка, Марія Стопник, розповіла про зйомки, атмосферу на майданчику та свої враження від роботи над цим проєктом. Зокрема, вона зізналася, які слова почула від вдови Скрябіна.

За словами акторки, участь у стрічці "Я, Побєда і Берлін" стала для неї визначним моментом у кар'єрі.

"Зйомки "Я, Побєда і Берлін", за моїми відчуттями, величезний дитячий табір, у якому зібралися однодумці й працювали більше за ідею, а не за фінанси. Це, фактично, мій перший великий повний метр. Тож фільм став поворотною штукою в житті. Це був кайфовий період. Коли закінчився проєкт, ми продовжили спілкуватися з режисером та акторами. На зв’язку й досі", - сказала Марія.

Зокрема, вона поділилася й тим, що процес перевтілення у свою героїню пройшов для неї доволі легко, на відміну від актора Івана Бліндара, який втілив образ молодого Андрія Кузьменка. Марія Стопник і Іван Бліндар (фото надане пресслужбою)

"Цей проєкт дав мені прекрасних людей навколо та допоміг відточити технічно-професійні скіли. До мого персонажа не було особливих зауважень чи правок, на відміну від ролі Андрія Кузьменка, якого зіграв Іван Бліндар. Всі знали Кузьму віком від 30 років, а у фільмі він був 20-річний, якого знали лише найближчі друзі, однокласники, дружина, батьки", - зізналася артистка.

Однак найбільш хвилюючий момент стався під час прем’єри, коли вдова Кузьми, Світлана Бабійчук, побачила фільм і висловила свої враження.

"В мене просто постійно з’являлася думка про те, що людина, яку граю на екрані, досі тут, вона присутня з нами на майданчику та бере участь у створенні фільму. Я переживала, щоб десь не перегнути, потрапити у схожість. І вже коли ми сиділи на прем'єрі, пані Світлана сказала: "Так-так, це моє. Я б теж так відреагувала". Тоді я розслабилась: "Ну, добре. Я все правильно зробила", - пригадала Марія.

Також зірка наголосила, що творчість Андрія Кузьменка завжди була для неї особливою. Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

"Творчість Кузьми зі мною все життя, ще зі шкільних років. У нас був кавер-бенд, з яким ми грали треки "Скрябіна". "Танець пінгвіна", "Моє море", "Сам собі країна"… Воно мені дуже все полюбилося! Ми завжди ходили на концерти та фестивалі, куди приїжджав гурт "Скрябін". Ніколи не забуду мій перший фестиваль "Захід фест". Тоді після концерту я підійшла до Андрія, ми з ним обійнялися, познайомилися, поговорили пару слів. Це була неймовірної душі людина. Я вважаю, що наша країна і світ дуже багато втратили, коли він пішов", - поділилася вона.

Окрім цього, акторка вважає, що такі фільми, як "Я, Побєда і Берлін", відіграють важливу роль у збереженні пам’яті про видатних українців.

"Насправді, проєкти, присвячені нашим митцям, - це крута річ. Насамперед це несе для молодого покоління знання про те, що було колись, хто був і що робив. У нашому фільмі, наприклад, молодь за рахунок треків, переспіваних сучасними популярними виконавцями, захотіли послухати оригінал. Це стосується не лише музикантів, а й фільмів про письменників, художників, культурних діячів", - сказала Стопник. Марія Стопник (фото: instagram.com/mariia.stopnyk)

За її словами, українці повинні більше приділяти увагу власній культурі та історії.

"Багато років ми були під гнітом, під насадженням культури країни-агресора. Тож зараз архіважливо повертатися до свого та згадувати своє. Наша культура о-го-го яка величезна й багата. Це потрібно згадувати та закарбовувати назавжди. Тому я б дуже хотіла зніматися далі у фільмах про відомих талановитих людей. І дуже хотілося б, щоб ці фільми робили якісно - зі смаком, стилем, з любов'ю", - підсумувала знаменитість.

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