Звезда "Скаженого весілля" честно сказала, какой на самом деле Горбунов вне камер

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки для программы "33 запитання від Люкс ФМ".

Известно, что Юрий выступал продюсером фильма "Сумасшедшая свадьба", где снялась Инна.

По словам актрисы, Горбунов является ее любимым продюсером, а их совместная работа была чрезвычайно продуктивной.

"С Юрой очень легко. На самом деле мы до "Скаженого весылля" начали с ним сотрудничать в #ШОУЮРЫ, был такой юмористический проект. До того мы тоже были заочно знакомы. Мы на сцене много с ним выступали", - рассказала знаменитость.

Актриса также поделилась, каким на самом деле является Юрий вне съемочной площадки, и что делает его особенным среди других продюсеров. Актеры "Скаженого весілля" (фото: instagram.com/ukrainnochka)

"Я скажу так: Юра - человек слова. То, что он обещает, он всегда выполняет, а это для продюсеров такая особенность... не все так делают", - призналась Приходько.

Она отметила, что Горбунов обычно подходит к своей работе и коллегам с пониманием и уважением.

Артистка подчеркнула, что ей приятно работать с ним.

"Надеюсь, что Юрий Николаевич, мы с вами еще поработаем", - обратилась к Юрию Инна.

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