Афера на мільйон: квартиру в центрі Києва продав покійник за фальшивою довіреністю

Афера з квартирою в центрі Києва на мільйон доларів (фото: РБК-Україна)

У Києві шахраї здійснили незаконну оборудку з нерухомістю

У Києві зловмисники продали квартиру в елітному будинку за мільйон доларів. Квартира на Кловському узвозі належала засновнику міжнародної IT-компанії Ciklum Торбену Майгаарду, але в січні 2019 року данець помер і цим скористалися аферисти. Про це повідомляють "Факти".

Про те, що квартирою площею 554,9 квадратних метри, що знаходиться на 43 поверсі, заволоділи шахраї родичам покійного стало зрозуміло, коли вони почали процедуру оформлення спадщини.

У березні 2019 року квартиру продали. Це зробила людина, у якої нібито була довіреність від компанії Majgaard Limited. Але насправді компанія цю довіреність не надавала.

Будинок на Кловському узвозі, 7 (фото з соцмереж)

Апостиль (міжнародний штамп) на довіреності був підроблений. Це було підтверджено в Міністерстві юстиції Кіпру. Крім того, документ видали на ім'я людини, якиа була вже мертвою.

Таким чином небіжчик з фальшивою довіреністю від Majgaard Limited продав апартаменти громадянину України Агапову, який в свою чергу дуже швидко продав квартиру німцеві з паспортом Гонконгу.

Після укладення угоди Агапов поїхав в анексований Крим, і знайти його вже неможливо. Що стосується німця, то на ньому числиться багато нерухомості. Цікаво, що в елітному будинку на Кловському узвозі він заволодів двома квартирами.

Торбен Майгаард (фото: facebook.com/torben.majgaard.7)

Він також є власником квартири, яка розташована на один поверх нижче квартири данського підприємця. До цього квартира була в розпорядженні черкаської аграрної компанії. Цікаво, що вона також була переоформлена за схожою схемою.

Самого німця поки ніхто не бачив. У суді був його представник. Суд наклав арешт на квартиру і передав її в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Старший партнер адвокатської компанії "Кравець та партнери" Ростислав Кравець розповів, що квартиру, виставили на аукціон за 1,6 мільйона гривень, незважаючи на те, що вона коштує більше мільйона доларів. Але після посту юриста в Facebook і резонансу в ЗМІ агентство призупинило торги.